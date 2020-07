Il Segreto puntata 17 luglio 2020: Pepa e Tristan vicini

Il Segreto con la puntata del 17 luglio 2020 torna in replica su Canale 5 alle 15.45 appassionando i telespettatori con la prima, indimenticabile stagione. Pepa e Tristan avranno un riavvicinamento che metterà di buon umore la levatrice. La morte di Leandro l’ha gettata in una spirale di depressione non facile da superare, ma la vicinanza di Tristan le farà tornare il sorriso. Intanto, Soledad si farà coraggio e non cederà alle pressioni di sua madre, che l’ha obbligata a non vedere più Juan.

Emilia dovrà affrontare di nuovo Pardo, ma questa volta la proposta che gli farà sarà ben diversa dalle aspettative. La Ulloa si troverà così a pensare alla sua vita. Intanto, nella puntata di domani de Il Segreto, Francisca Montenegro riceverà una visita inaspettata alla Casona. Di seguito, la trama completa.

Il Segreto puntata del 17 luglio 2020 su Canale 5

La morte del povero Leandro, che ha tentato di salvare i suoi compagni durante l’incidente al burrone delle Anime, ha segnato molto Pepa, che si è convinta di non aver fatto abbastanza per lui. Tristan proverà a consolarla, ma le sue parole non basteranno. A quel punto, il capitano crederà che la cosa migliore sia far passare del tempo insieme a Pepa e a Martin. Nella puntata di domani de Il Segreto, madre e figlio trascorreranno delle ore liete, cosa che farà riflettere anche lo stesso Tristan.

Le trame de Il Segreto della puntata di venerdì svelano poi che Emilia continuerà a ripensare al fatto di non essere riuscita a mediare con il malvivente Pardo, che le ha proposto di concedersi in cambio della soluzione dei problemi economici di Raimundo. La Ulloa non ha accettato e si sentirà in colpa. Tuttavia, una inaspettata proposta le farà tornare il buon umore, anche se per poco.

Il dolore di Soledad

Stando alle trame della soap opera Il Segreto, Soledad capirà che dovrà sottostare al volere di sua madre. Francisca, rovistando tra le sue cose mentre lei era impegnata alla locanda, ha trovato il ritratto senza veli fatto da Juan. Ora, Soledad è in attesa della punizione che ha scelto la perfida Montenegro. La giovane però è disposta a tutto pur di non rinunciare all’amore del Castaneda.

Infine, nella puntata de Il Segreto in onda domani, venerdì 17 luglio 2020 su Canale 5, la Montenegro dovrà fare i conti con un ritorno inaspettato. Si tratta di Angustias, dimessa dal centro di salute mentale nel quale era ricoverata grazie alla complicità di Felisia.