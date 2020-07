Pierluigi Diaco polemizza a Io e Te poi rimprovera Katia Ricciarelli: “Non te ne faccio passare una”

Pierluigi Diaco ancora polemico a Io e Te

Da quando sono partiti i palinsesti estivi c’è un conduttore televisivo che sta ricevendo una serie di cariche sul web, in particolare su Twitter. Stiamo parlando di Pierluigi Diaco che per il secondo anno consecutivo è alla guida di Io e Te, il format pomeridiano di Rai Uno che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. Quest’anno il giornalista è affiancato da una coppia inedita composta da Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo.

I due hanno preso il posto delle uscenti Valeria Graci e Sandra Milo, rimpiazzata come inviata speciale a La vita in diretta estate. Nella puntata in onda giovedì 16 luglio 2020, intervistando il collega Francesco Giorgino, Diaco con tono polemico ha detto: “Nonostante la chitarra scordata, chi mi rema contro, io andrò avanti fino al 4 settembre”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto in trasmissione.

Il conduttore puntualizza al pubblico di Rai Uno che condurrà fino al 4 settembre

Pierluigi Diaco ha terminato l’intervista al giornalista del Tg1 Francesco Giorgino affermando: “Andrò avanti fino al 4 settembre con musica, parole perché questo si chiama amore e passione per il mio lavoro”. Il padrone di casa di Io e Te ha anche comunicato ai telespettatori di Rai Uno che la sua idea, considerata da lui originale, di ascoltare un brano di spalle, oppure comodo su una poltrona a occhi chiusi.

Mentre dietro scorrono delle foto o dei video, è un format che potrebbe andare in onda il prossimo anno. Quindi, anche se il programma pomeridiano non è stato confermato per la prossima stagione televisiva,l’ex naufrago immagina un altro format, anche in seconda serata.

Pierluigi Diaco riprende Katia Ricciarelli

Nella puntata di Io e Te in onda mercoledì 15 luglio 2020 Pierluigi Diaco ha rimproverato in diretta i suoi collaboratori perché parlavano ad alta voce mentre lui conduceva la trasmissione. Il giorno successivo invece, il padrone di casa ha ripreso anche se bonariamente, la compagna d’avventura Katia Ricciarelli.

Il tutto è avvenuto durante lo spazio dedicato al mondo della lirica di cui si occupa l’ex moglie di Pippo Baudo. “Non te ne faccio passare una. Oggi la Ricciarelli sale in cattedra”, ha esclamato il giornalista che ha scatenato sul web altre polemiche.