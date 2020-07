Un posto al sole, spoiler 17 luglio 2020: Alberto rivede Clara

Cosa succederà nella puntata di Un posto al sole in onda domani, venerdì 17 luglio 2020 su Rai 3? Centrale sarà il personaggio di Alberto Palladini, ancora nella morsa di Tregara. Mariano non sa che presto le cose per lui si metteranno male e sta facendo fare ad Alberto tutto ciò che vuole. Nicotera e Susanna sono stati coinvolti in un attentato. Se Eugenio sembra abituato al pericolo, la bella avvocatessa è rimasta sconvolta, anche se non lo vuole far capire a Niko. Anche nelle prossime puntate, Susanna non starà affatto bene.

Serena ha accettato di iniziare una storia seria con Leonardo che comunque non le ha risparmiato i suoi dubbi. Il rifiuto di partire con lui e di tornare da Irene non lo ha affatto rassicurato. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Filippo non prenderà per niente bene la relazione appena iniziata tra Serena e l’Arena.

Un posto al sole anticipazioni del 17 luglio 2020

Marina tornerà dal viaggio d’affari con Ferri. Come raccontano gli spoiler di Un posto al sole, Fabrizio capirà che tra i due c’è ancora qualcosa e inizierà ad essere geloso. La Giordano, sentendosi oppressa, rifletterà sul da farsi. Nel frattempo, Alberto non saprà più come liberarsi dalla morsa di Tregara.

Il Palladini sa che se non eseguirà gli ordini di Mariano, per lui saranno guai. Costretto a stare sotto ricatto, dovrà fare di tutto per non far capire a nessuno di essere in contatto con lui. Nella puntata di domani della soap opera Un posto al sole, Alberto rivedrà Clara. Cosa accadrà tra i due?

Eugenio e Viola in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che non solo Filippo e Serena arriveranno al capolinea. Ci saranno infatti molte tensioni anche tra Viola ed Eugenio. Viola è stanca di stare in ansia per la sorte del marito, specie ora che hanno anche il piccolo Antonio. Dal canto suo, Nicotera le ricorderà che il rischio fa parte del suo mestiere. I due non riusciranno a trovare un compromesso, tanto da allontanarsi.

Infine, nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 in prima visione assoluta domani, venerdì 17 luglio 2020. Mariella e Guido ultimeranno i preparativi per la cerimonia che li unirà in matrimonio e che darà il Battesimo al loro primogenito. In quelle ore concitate, Mariella proverà a parlare con il futuro marito e anche con i loro amici in comune dello strano carattere di Addolorata, di certo una donna non semplice da gestire.