Pamela Barretta litiga con un hater: “Lotto contro la violenza” (FOTO)

La dama del parterre femminile di Uomini e Donne, Pamela Barretta, ha avuto un brutto screzio con un hater sui social. Nel coso di un consueto botta e risposta con i fan c’è stato qualcuno che ha preso di mira la dama portando alla luce un aspetto poco piacevole della sua vita.

Nel caso specifico, la persona in questione ha esortato la donna a non essere troppo polemica sul web e in tv durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. A quel punto, allora, Pamela ha replicato ed ha rivangato cose molto delicate del suo passato.

Il travagliato percorso di Pamela Barretta

Il pubblico da casa conosce Pamela Barretta in quanto concorrente del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. La donna ha avuto un percorso un po’ travagliato sia dentro sia fuori il programma. Lei stessa, in più di un’occasione, ha rivelato di non essere mai stata troppo fortunata con gli uomini. In passato le è capitato di incontrare persone che non l’hanno trattata esattamente nel migliore dei modi. Proprio per questo motivo, aveva deciso di partecipare al talk show per vedere se lì fosse riuscita a coronare il suo sogno.

Anche l’esperienza vissuta in studio, però, non è stata in grado di darle le soddisfazioni sperate. Dopo aver intrapreso la frequentazione con Enzo Capo, anche lui sembra averla delusa. A seguito della rottura, infatti, la dama ha riversato sui social tutta la sua rabbia e delusione. Il suo comportamento, però, pare non sia andato giù ad alcune persone.

La lite con un hater

Un hater, infatti, ha preso di mira Pamela Barretta dicendole di evitare di essere così polemica. A quel punto, allora, la protagonista ha smentito la signora in questione dicendole di non essere fatta nel modo da lei descritto. Il motivo per il quale spesso si è trovata a sollevare questioni sul web risiede nel fatto che è una donna in continua lotta contro la violenza di ogni genere o forma.

In precedenza ha subito violenze sia fisiche sia psicologiche da uomini che non l’amavano veramente. Proprio per questa ragione ogni qualvolta si sente minimamente minacciata, reagisce male e dà luogo a discussioni e polemiche. Se la signora avesse conosciuto il suo passato, non avrebbe certamente parlato in quella maniera. Così la Barretta ha zittito la sua interlocutrice virtuale.