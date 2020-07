Temptation Island, Filippo Bisciglia perde le staffe contro Ciavy al falò: “Cosa mai successa prima” (FOTO)

Nel corso della terza puntata di Temptation Island abbiamo assistito al falò di confronto tra Ciavy e Valeria e durante il confronto è accaduto un fatto inaspettato che ha riguardato Filippo Bisciglia. Il conduttore, infatti, si è trovato a compiere un gesto mai fatto nelle precedenti edizioni.

Il pubblico da casa è rimasto interdetto da quanto accaduto, al punto che molti utenti si sono riversati sui social per commentare l’avvenimento. Specie su Twitter si son distinti commenti davvero molto pesanti.

Il falò tra Ciavy e Valeria a Temptation Island

Ciavy e Valeria hanno affrontato il falò a Temptation island e Filippo non ha molto gradito il comportamento del concorrente. Tutto p cominciato nel momento in cui il ragazzo ha chiesto al conduttore di chiamare la sua fidanzata per poterla incontrare. Il presentatore, allora, è andato nel villaggio delle fidanzate ed ha informato la fanciulla dell’accaduto. Valeria ha accettato il confronto, ma non è riuscita a gestire l’ira del suo fidanzato.

Quest’ultimo, infatti, non ha fatto altro che insultare la sua compagna dandole della poco di buono e insinuando che fosse una donna priva di dignità e amor proprio. I toni adoperati dal giovane sono stati davvero pesanti, al punto che Valeria non sapeva come replicare. Dinanzi tuta questa violenza verbale, il presentatore non ha potuto fare a meno di intervenire. Bisciglia, infatti, ha provato a sedare il suo interlocutore dapprima con la sua voce. In seguito, ha dovuto adoperare un comportamento un po’ più rigido.

La reazione di Filippo Bisciglia

Filippo si è frapposto tra Ciavy e Valeria dando luogo ad una scena mai vista a Temptation Island. Bisciglia ha esortato il ragazzo a stare più calmo e a non inveire in modo così irruento contro la sua donna. Dopo questo intervento, Ciavy ha continuato ad assumere lo stesso comportamento, al punto da necessitare di nuovi interventi da parte del padrone di casa, il quale è sembrato sempre più spazientito dal suo comportamento.

Sul web, nel frattempo, moltissime persone hanno commentato l’episodio schierandosi completamente dalla parte del presentatore. Molti utenti sono rimasti meravigliati dalla severità di Filippo, ma hanno compreso che per spingerlo a comportarsi in quel modo voleva dire che il compagno di Valeria stava davvero esagerando. Numerosi telespettatori si aspettavano di assistere quasi ad una rissa considerando la piega che stava prendendo la situazione. Al termine dell’incontro la coppia è uscita separatamente.