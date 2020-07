Chiara Ferragni, Fedez in lacrime: “Leone sembrava fosse sordo. È stato operato…”

Fedez e Luis Sal conducono l’ultima puntata di Muschio Selvaggio

Dopo il periodo di lookdown che lo ha visto protagonista insieme alla moglie Chiara Ferragni con dei flash mob, Fedez è tornato a condurre il suo programma online. Nell’ultimo appuntamento della prima stagione di Muschio Selvaggio, il podcast firmato dal rapper milanese e dal suo caro amico e Luis Sal, i due hanno avuto un’ospite speciale.

Stiamo parlando della fashion blogger cremonese che su Instagram conta più di 20 milioni di follower. La nota influencer si è raccontata a 360 gradi, parlando col marito dagli esordi della sua carriera fino ai giorni nostri. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato l’ex giudice di X Factor.

Il rapper milanese ricorda l’operazione a cui p stato sottoposto il figlio Leone

Durante il confronto a Muschio Selvaggio, parlando dell’importanza che può avere la condivisione, anche sui vari social network, l’ex giudice di X Factor ha svelato un aneddoto privato. Qualcosa che riguarda la sua vita e quella della moglie Chiara Ferragni.

“Quando è nato Leone sembrava fosse sordo a livello neurologico, successivamente ha dovuto fare un’operazione. Per noi neo genitori era un’esperienza delicata, che nessuno dei nostri conoscenti aveva mai vissuto. Per questo abbiamo deciso di raccontarla sui social e tante coppie che avevano vissuto qualcosa di simile ci hanno rassicurato”, ha confessato Fedez visibilmente commosso che pare abbia ricevuto una nuova denuncia da parte del Codacons.

Muschio Selvaggio: lo sfogo di Fedez sulla condivisione

Ma il racconto del rapper milanese non è terminato qui. Nello studio di Muschio Selvaggio, avendo al suo fianco Chiara Ferragni e Luisa Sal, Fedez ha confidato anche: “Quando ho conosciuto Chiara, la prendevo in giro quando diceva ‘il potere della condivisione’. Invece è vero. Se i social vengono usati come un mezzo e non come un fine, diventano una risorsa”.

Nel frattempo gira voce che i Ferragnez potrebbero presto dare un fratellino o una sorellina a Leone Lucia che ormai ha più di due anni. Il rapper ha dato qualche indizio anche se al momento non è arrivata nessuna conferma in merito. Nel frattempo, il figlioletto oltre a diventare la star di Instagram sta spopolando anche sul social network cinese Tik Tok grazie ai profili dei suoi genitori.