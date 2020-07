Temptation Island, Ciavy costretto ad un gesto “estremo”

Come si era vociferato negli ultimi giorni, durante la terza puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, Ciavy e Valeria hanno lasciato il programma. Tra i due si è svolto un particolare falò di confronto in cui il ragazzo non ha lasciato praticamente mai parlare la fidanzata. Per permettere a Valeria di dire la sua è dovuto intervenire Filippo Bisciglia, cosa mai successa prima.

Ed in effetti, Ciavy e Valeria di cose da dirsi ne avevano molte. Tanti non detti, molti bocconi amari mandati giù molto probabilmente senza volerlo davvero. Ciavy ha sostenuto di poter uscire a testa alta da Temptation Island, contrariamente alla compagna. Peccato che, però, trasmessa la puntata, è stato costretto ad un gesto “estremo”. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Valeria e Ciavy a Temptation Island

Valeria e Ciavy sono entrati a Temptation Island, come le altre cinque coppie, per mettere alla prova il proprio amore. Sin dall’inizio, però, la coppia è apparsa abbastanza sbilanciata. Da un lato Valeria, innamoratissima del compagno, non aveva occhi per nessuno, aveva perdonato diversi tradimenti ed aveva il grande desiderio di andare a convivere.

Dall’altro lato Ciavy ha sempre evitato di andare a convivere con la ragazza non sentendosi ancora pronto per questo passo. A Temptation Island, tra l’altro, ha più volte affermato di non essere innamorato davvero. Valeria ha scoperto, dunque, come sia bello essere al centro delle attenzioni di un ragazzo, il single Alessandro Basciano, con cui si è lasciata andare ad un bacio che ha costretto Ciavy a richiedere il confronto.

Ciavy ha bloccato i commenti su Instagram

Il confronto è stato molto duro. Ciavy non ha praticamente consentito a Valeria di parlare al punto che il conduttore è dovuto intervenire per consentirle di replicare. Al termine del confronto Ciavy e Valeria escono da Temptation Island separatamente. Se Ciavy ha però affermato più volte di poter uscire a testa alta, dopo la messa in onda della puntata deve aver cambiato subito idea.

Il suo atteggiamento, infatti, è stato oggetto di pesanti critiche. Il ragazzo ha, dunque, deciso di limitare la possibilità di commentare le proprie foto su Instagram. I telespettatori di Temptation Island, a quanto pare, hanno iniziato a lasciare sul suo profilo commenti poco graditi. L’ormai ex fidanzato di Valeria ha, quindi, dovuto ricredersi ed ha dovuto comprendere, forse in ritardo, che l’atteggiamento tenuto al falò non è andato giù a buona parte dei telespettatori.