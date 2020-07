Temptation Island, Pietro Delle Piane durissimo con la Elia, “È una quaquaraqua..” (Video)

La terza puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Tra le tante cose su cui si è concentrato il terzo appuntamento con il reality dei sentimenti, vi è la storia d’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia. I due, fidanzati da poco più di un anno, convivono da alcuni mesi. Alcune dichiarazioni della showgirl torinese, però, hanno mandato Delle Piane su tutte le furie.

E così è con un Pietro Delle Piane decisamente alterato che parte la nuova puntata di Temptation Island. Una puntata in cui l’uomo avrà delle parole davvero molto dure per la compagna che verrà definita, addirittura, come un giullare di corte e una quaquaraqua.

Temptation Island, le provocazioni di Antonella

I primi giorni a Temptation Island per Antonella Elia ed il compagno sono trascorsi abbastanza tranquilli. D’altra parte, i due sono entrati nei rispettivi villaggi convinti del proprio amore che avevano decantato, tante volte, anche al Grande Fratello VIP. Durante la seconda puntata, però, la Elia si era lasciata andare a delle confidenze con il single Alessandro che, evidentemente, hanno fatto infuriare Delle Piane.

Ed in effetti, a quanto pare, il nome di Fabiano, l’ex fidanzato di Antonella Elia, è tra le cose che più lo alterano sia a Temptation Island che non. La Elia ha comunque confidato di trovarsi bene anche da sola e di essere, eventualmente, pronta ad un “ricontatto” con la solitudine che l’ha sempre accompagnata nell’arco della sua vita. Insomma, il messaggio passato è stato che la presenza di Delle Piane nella sua vita sarebbe tutt’altro che fondamentale.

La reazione di Pietro Delle Piane

La reazione di Delle Piane a queste parole non si è fatta attendere. Ed è così che la terza puntata di Temptation Island si è trasformata in un vero e proprio sfogo contro la compagna. Le parole utilizzate sono state durissime da utilizzare specie per una persona che si è sempre definita innamorata. “Ha un atteggiamento di menefreghismo” sostiene Delle Piane proseguendo “Come se non le importasse quello che potrebbe perdere”.

“Dici che stai bene da sola? Stai da sola!” sbotta l’uomo. Al termine del discorso le parole forse più dure sulla Elia “È una quaquaraqua, una simpatica burlona, non è vera come pensavo fosse”. Insomma, Delle Piane ha davvero criticato pesantemente la Elia a Temptation Island definendola, infine, una “simpatica giullaretta di corte” tra le risatine divertite delle single. (Qui il video)