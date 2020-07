Pierluigi Diaco fa fuori un compagno d’avventura: “Da domani non sarà più in diretta con noi. Era troppo dura”

Pierluigi Diaco al centro delle polemiche

Da qualche settimana Pierluigi Diaco è nel mirino del popolo del web e, stando alle sue parole anche da parte di qualcuno che lavora con lui. Il conduttore di Io e te ultimamente si sta lamentando parecchio affermando che qualcuno gli sta remando contro per farlo crollare. Rutto è partito dalle sue uscite poco garbate nei confronti degli ospiti del programma pomeridiano di Rai Uno quando, più di una volta ha detto loro: “Vuoi condurre tu al posto mio?”.

Atteggiamento che non è piaciuto per niente ai telespettatori che chiedono la cancellazione del format. Inoltre, il giornalista è stato protagonista di un confronto con Alberto Matano accusandolo di essersi comportato male nei confronti della collega Lorella Cuccarini. Ma nelle ultime ore Diaco ha fatto un annuncio inatteso. Di cosa si tratta?

Il bassotto Ugo lascia Io e Te

Nella puntata di Io e Te in onda giovedì 16 luglio 2020 il padrone di casa Pierluigi Diaco ha fatto un annuncio inaspettato. In apertura di trasmissione, rivolgendosi al pubblico di Rai Uno ha detto: “Da domani non sarà più in diretta con noi. Era troppo dura…”. Il giornalista si riferiva ad uno degli ‘ospiti fissi’ che è stanca di rimanere in studio per un paio d’ore. Di chi si tratta?

Ad abbandonare il programma sarà il bassotto Ugo, che a Io e Te ha una rubrica a lui dedicata. “Per Ugo era diventata troppo dura trascorrere tre ore al giorno in studio, cinque giorni a settimana. C’è anche il problema dei cavi elettrici e della pipì. Durante l’ora e quaranta di trasmissione, Ugo sarà al parco con i suoi amici”, ha confessato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e speaker radiofonico di RTL 102.5.

Io e Te non è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva

Nonostante l’assenza del pelosetto, la rubrica ‘Gli amici di Ugo’ dedicata agli animali continuerà fino al prossimo 4 settembre. Infatti, quel venerdì su Rai Uno andrà in onda l’ultima puntata stagionale di Io e Te e forse in assoluto. Una stagione carica di tensione, nervosismo e soprattutto ascolti bassi.

La concorrenza, soprattutto Canale 5, ogni pomeriggio lo doppia in termini d’ascolti e di share grazie al successo della soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir. Mentre dal 7 settembre allo stesso orario al posto di Vieni da me di Caterina Balivo andra in onda un nuovo programma di Serena Bertone.