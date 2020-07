Tina Cipollari, furiosa lite con Federico Fashion Style, c’entra Gemma Galgani: “Tra me e te finisce tutto”

Tina Cipollari si fa fare i capelli da Federico Fashion Style

Dopo una trasferta a Firenze per inaugurare una serata e per stare vicino al fidanzato Vincenzo Ferrara, l’estrosa Tina Cipollari è tornata a casa sua a Roma. La storica opinionista di Uomini e Donne ha fatto un piccolo torto all’ex marito Kikò Nalli, andandosi a fare i capelli dal suo caro amico Federico Fashion Style, star dei parrucchieri italiani e protagonista dei suoi programmi su Real Time.

Ma la vamp frusinate ha avuto un’amara sorpresa. Cosa le è successo? La collega di Gianni Sperti ha richiesto delle schiariture e il popolare hair stylist le ha eseguite con la tecnica della corona. La bionda l’ha indossata come una vera Queen e ha espresso il desiderio di portarsela con sé. Ma il desiderio della Cipollari è stato infranto dallo stesso Federico che l’ha immediatamente bloccata. Per quale ragione?

Federico Fashion Style fa uno scherzo all’opinionista di Uomini e Donne?

A svelare il motivo ci ha pensato lo stesso Federico Fashion Style che, rivolgendosi a Tina Cipollari le ha detto: “Mi serve per domani, viene una signora che deve fare le schiariture”. Subito dopo l’assistente del popolare hair stilyst ha confermato la sua versione: “Sì, domani appuntamento con la signora Galgani Gemma”. A quel punto l’opinionista di Uomini e Donne si è alterata sbottando così: “Se questa domani viene qua, tra me e te finisce tutto”.

Ovviamente l’intera gag è stata registrata da un cellulare e successivamente condivisa sulle Stories di Instagram di Federico. Al momento non è chiaro se si è trattato solo di uno scherzo per far ingelosire la vamp frusinate.

Tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non c’è nessuna crisi

Come accennato prima, la settimana scorsa Tina Cipollari si trovava nel capoluogo fiorentino. Di conseguenza tutte le voci di una possibile crisi tra lei e il fidanzato Vincenzo Ferrara sono non veritiere. L’opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore sono ancora una coppia anche se si frequentano a distanza.

Lei a settembre tornerà al dating show di Maria De Filippi e al momento non ci sono indiscrezioni sulle loro nozze. Mesi fa si era parlato di matrimonio, ma poi a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 è saltato tutto.