Caterina Balivo, il marito compie un’infrazione durante la guida. Lei lo giustifica: “Solo per 5 minuti”, è bufera [FOTO]

Caterina Balivo e il marito nella bufera: il motivo

Da qualche settimana il futuro professionale di Caterina Balivo è incerto. Dopo aver lasciato Vieni da me la professionista napoletana è stata esclusa dai prossimi palinsesti autunnali della Rai. La 40enne andrà in qualche altra emittente? Nel frattempo a donna si sta godendo le vacanze estive insieme al marito e ai loro due meravigliosi figli.

Al momento il lavoro può aspettare visto che la Balivo ha deciso di mettere al primo posto la famiglia. E a proposito di questo nelle ultime ore il marito Guido Maria Brera ha commesso un’infrazione mentre era alla guida e la moglie, invece di riprenderlo lo ha giustificato dalle accuse ricevute dal popolo del web. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La conduttrice partenopea giustifica Guido per un’infrazione alla guida

Di recente Caterina Balivo ha postato un paio di foto sul suo account Instagram e l’occhio attento dei follower si è soffermato su un dettaglio in particolare. Quest’ultimi infatti, hanno fatto notare alla conduttrice partenopea che il marito stava guidando l’auto con le cuffie. Ovviamente Guido Maria Brera era consapevole della violazione del codice della strada, ma la moglie invece di riprenderlo lo ha giustificato.

“No, era per quei 5 minuti”, ha scritto l’ex padrona di casa di Vieni da me scatenando ancora di più le polemiche sul gesto fatto dallo scrittore. Infatti il popolo del web, in particolare i leoni da tastiera hanno fatto notare alla donna che le regole valgono per tutti, anche per i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Altri internauti hanno voluto ironizzare dicendo che Guido le indossava per non sentire parlare la sua dolce metà. (Continua dopo il post)

Quale sarà il futuro di Caterina Balivo?

Come accennato prima, al momento non si sa nulla sul futuro professionale di Caterina balivo. Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio 2020 sono stati resi noti i palinsesti 2020/2021 della Rai e il nome della professionista napoletana non è associato a nessun programma. Il suo addio a Vieni da me le è costato moltissimo.

Dopo che Mediaset ha confermato che non c’è nessuna trattativa in atto con la moglie di Guido Maria Brera, quest’ultima potrebbe approdare o La7 oppure nelle reti Sky. Ovviamente sono solo delle indiscrezioni e non c’è nulla di ufficiale.