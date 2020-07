Al Bano, rivelazione choc sulla figlia Ylenia: “non vuole tornare a casa perchè non sopporta Romina”

Al Bano e Romina dicono basta alle speculazioni su Ylenia

L’ex moglie di Al Bano Carrisi si è scagliata duramente contro una nota tv spagnola. La cantante italo-americana ha colpevolizzato la trasmissione di aver speculato sulla scomparsa della figlia Ylenia.

Ormai sono trascorsi 26 anni, da quando la giovane Carrisi ha fatto perdere le sue tracce. In tutto questo tempo, molte sono state le segnalazioni e le ultime indiscrezioni lanciate da Telecinco hanno mandato su tutte le furie Romina Power.

Romina Power fa intervenire i suoi legali

In un comunicato stampa, si legge che Romina si è fortemente provata per la puntata andata in onda il 22 maggio 2020 dove si è parlato esclusivamente di Ylenia e della sua scomparsa. La cantante ed ex moglie di Al Bano e si è espressa con dure parole lasciando trasparire tutta la sua rabbia. Sono sgomenta quante persone hanno parlato di me, di Al Bano e di mia figlia Ylenia senza conoscere i dettagli, avanzando illusioni e fornendo dati errati.

La Power ha spiegato anche che nessuno l’ha contatta in privato per conoscere la sau verità o tanto meno chiedere il ‘permesso’. La speculazione sul tema di mia figlia Ylenia questa volta ha toccato il fondo e deve terminare una volta per tutte. Non sono ancora morta, ha affermato.

L’ex moglie di Al Bano ha anche dichiarato che da oggi in poi chiunque parlerà di sua figlia passerà tutto in mano ai suoi legali e a quanto pare è partita anche una denuncia nei confronti di Telecinco e del suo presentatore.

Ylenia e il rapporto con la sua famiglia

Il collaboratore di Telecinco ha fatto un affermazione molto particolare sulla figlia di Al Bano. Secondo l’uomo, Ylenia Carrisi amava più suo padre che sua madre. “Romina era elegante e femminile ma non Albano. Ylenia, invece, era molto intelligente e voleva viaggiare, scoprire nuove cose e di conseguenza era stufa della vita che conduceva”.

Una dichiarazione che ha fatto perdere la testa a Romina Power, che si è appellata denunciando le falsità. La cantante, infatti, oltre al grande dolore che ormai si porta dietro da 26 anni ogni volta si trova a combattere contro giornalisti e tv. Per tale ragione ha deciso di agire per vie legali mettendo fine (forse) una volta per tutte alle varie speculazioni.