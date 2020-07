Lorenzo Amoruso da Temptation Island a Uomini e Donne? “Da settembre al posto di…” (FOTO)

Lorenzo Amoruso sta riscuotendo un discreto successo a Temptation Island, al punto che si parla possa sbarcare anche a Uomini e Donne. Non sarebbe certamente la prima volta che un personaggio passi da un programma della De Filippi all’altro.

Ad ogni modo, stavolta, la richiesta è pervenuta direttamente dal pubblico da casa che, come si sa, in queste situazioni è sovrano. Molti utenti, infatti, hanno esortato la redazione del programma ad assumere Lorenzo per ricoprire un particolare ruolo all’interno del talk show pomeridiano.

Il grande successo di Lorenzo Amoruso

Dopo la messa in onda della puntata di ieri di Temptation Island, i fan hanno chiesto ai vertici del programma di consentire a Lorenzo Amoruno di sbarcare a Uomini e Donne. Il giovane si sta comportando in modo esemplare nel corso della sua esperienza nel reality show incentrato sulle tentazioni. Il protagonista non solo sta portando rispetto alla sua compagna Manila Nazzaro, ma sta anche dimostrando di avere un carattere molto equilibrato e imparziale.

In più di un’occasione, infatti, è intervenuto per commentare le dinamiche dei suoi compagni d’avventura. I suoi interventi, inoltre, si sono sempre rivelati imparziali e perfettamente calzanti, al punto che i fan si sono sentiti molto rappresentati da lui. Tutti i telespettatori ricorderanno, ad esempio, quando mortificò Ciavy durante la seconda puntata del reality show. Altro episodio degno di nota è avvenuto quando il calciatore si è scagliato contro Anna per le dichiarazioni fatte nei confronti del suo compagno Andrea.

La proposta per Uomini e Donne

Ad ogni modo, anche nel corso della puntata di ieri non ha esitato a manifestare le sue opinioni, anche se lo ha fatto in modo decisamente più tranquillo e pacato. I fan di Twitter, allora, sono immediatamente insorti per complimentarsi con lui e per avanzare una proposta. Lorenzo Amoruso dovrebbe andare a Uomini e Donne in qualità di opinionista. Ma quale personaggio potrebbe sostituire?

Secondo la maggior parte dei telespettatori, la persona più idonea a lasciare la sedia a Lorenzo è Tinì. In effetti, quest’ultima interviene davvero pochissime volte durante le puntate, pertanto, la sua presenza è quasi del tutto ingiustificata. Dato che sono sempre gli spettatori a determinare il successo di una trasmissione, Maria De Filippi prenderà in considerazione questa ipotesi? Intanto il giovane sembra pronto ad interrompere la storia con Manila, cosa che lo renderebbe anche più libero.