Uomini e Donne, Sammy rompe il silenzio: “Tra me e Giovanna è finita perché al mio compleanno…”

Sammy Hassan ha finalmente rotto il silenzio in merito a quanto accaduto davvero tra lui e Giovanna dopo Uomini e Donne. Nel corso di un’intervista con il magazine del programma, il giovane ha confessato che la loro conoscenza si è interrotta.

Il protagonista ha spiegato anche i motivi celati dietro questa prematura decisione ed ha raccontato aneddoti particolari che non erano mai venuti fuori. Inoltre, ha anche chiarito i rumors in merito alla sua ipotetica frequentazione con l’ex di Davide Basolo.

L’intervista di Sammy Hassan su Uomini e Donne Magazine

A Uomini e Donne Magazine, Sammy Hassan ha dichiarato di aver rotto con Giovanna. Il ragazzo ha detto di essere stanco delle continue accuse che ha ricevuto in questo periodo in merito alla sua scelta di business. Sammy ha ammesso di essere sempre stato consapevole che la storia con l’Abate sarebbe potuta essere alquanto difficile, tuttavia, nutre grande stima nei suoi confronti, pertanto, ci ha voluto provare. In poco tempo, però, i problemi che c’erano nel talk show sono proseguiti anche al di fuori.

Nel quotidiano litigavano anche per una bottiglia d’acqua. Ad ogni modo, l’apice si è toccato in occasione del week-end del suo compleanno. In tali momenti, l’ex tronista non si sarebbe comportata esattamente nel migliore dei modi, generando una forte presa di coscienza da parte del giovane. In tale occasione, dunque, Sammy pare abbia avuto la consapevolezza che non ci sarebbe stato più nulla da fare per ricucire il rapporto ormai deteriorato.

I chiarimenti sull’ex di Davide Basolo

Tra Sammy e Giovanna è, dunque, finita dopo Uomini e Donne e tra loro non ci potrà mai essere un’amicizia perché ci sono ancora troppe questioni in sospeso. Inoltre, il giovane ha voluto anche chiarire alcune questioni in merito all’ipotetica frequentazione con l’ex di Davide Basolo. Nel dettaglio ha detto che la ragazza si trovava nel suo stesso locale per caso, pertanto, ha smentito di avere una frequentazione con lei. Per il momento, Sammy è single e si sta concentrando solo su suo figlio.

L’influencer Deianira Marzano, però, non sembra condividere molto quest’intervista, dato che ha sollevato un aspetto molto interessante. La donna ha detto che, a suo avviso, questa non sarebbe esattamente la verità, in quanto la loro storia non è mai cominciata veramente. Per lei si è trattato solo di una scelta fatta per business, perché è impensabile che una storia finisca dopo così poco tempo.