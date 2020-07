Uomini e Donne, Sammy Hassan vuota il sacco: ‘Io e Giovanna ci siamo lasciati perchè…

Finalmente è arrivata l’ufficialità: Giovanna e Sammy si sono lasciati. Ecco che cosa ha rivelato lui in una nuova intervista

Uomini e Donne: Sammy Hassan e Giovanna Abate si sono lasciati

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, nonostante le difficoltà legate al Coronavirus, Giovanna Abate è riuscita a proseguire le conoscenze con i suoi corteggiatori. Infatti, ha legato molto con Alessandro Graziani, Sammy Hassan e poi con Davide Basolo, che si è presentato come l’Alchimista nel nuovo format digitale della trasmissione.

Nonostante Giovanna fosse molto presa da Davide, che le stava offrendo la favola che ha sempre desiderato, alla fine ha scelto Sammy Hassan. Con lui sentiva qualcosa di forte nonostante i continui litigi. Alla scelta lui ha fatto finta di dire di no per poi portarle dei fiori e dirle che voleva ascoltare quello che di bello provava per lei.

Le prime due settimane dopo la scelta si sono mostrati allegri e complici sui social, poi c’è stato un distacco completo. Non si sono più visti e Giovanna ha ammesso che aveva bisogno di tempo per capire che cosa stava succedendo ma era evidente che la situazione era già naufragata. Infatti, adesso è arrivata la conferma.

Le parole di Sammy Hassan

La conferma della fine del fidanzamento tra Giovanna e Sammy è arrivata con un’intervista dell’ex corteggiatore su Uomini e Donne Magazine. Lui ha confermato che dopo due settimane sono iniziati i litigi perchè ci sono troppe differenze caratteriali tra loro due. Lui pensava che i litigi che c’erano stati in studio fossero dovuti alle dinamiche del programma. Una volta fuori pensava di poter vivere la storia in modo pacato e leggero.

Invece, Giovanna, sempre secondo la versione del vocalist, non era della stessa opinione. Lei andava molto più veloce, per lei la storia era iniziata già a gennaio, non si fidava e da questo le discussioni nascevano su tutto, anche sulle cose più stupide. Sammy, dopo il primo mese, si è sentito svuotato ed esaurito dai conflitti perchè tutto quello che desidera è equilibrio e serenità.

Insomma, la situazione che è venuta a crearsi lontano dalle telecamere non ha fatto scattare l’innamoramento. Ad ogni modo, Sammy continua a pensare che Giovanna sia una persona matura, intelligente e con valori importanti, ma che non possa stare insieme a lui. Forse perchè lui ha esperienze di vita diverse, forse perchè lui è più grande di età. L’unica cosa che ci tiene a precisare è che non ha fatto nulla per business, così come in tanti continuano ad accusarlo.