Emma Marrone straziata del dolore: la salentina lancia un forte appello [FOTO]

Emma Marrone dispiaciuta per il nubifragio che ha colpito Palermo: la foto

Emma Marrone da qualche giorno ha iniziato una nuova avventura professionale ricoprendo il ruolo di giudice a X Factor 2020. Nelle ultime ore però, nel profilo Instagram della cantante salentina è apparso un contenuto molto commovente che ha colpito tutti coloro che la seguono sul social network. L’ex allieva di Amici ha dato dimostrazione per l’ennesima volta di essere una ragazza molto sensibile, soprattutto quando accadono delle tragedie.

“Un grande abbraccio agli amici di Palermo, sono davvero dispiaciuta”, è questa la didascalia che la 36enne ha scritto sulla foto che mostra viale Regione siciliana a Palermo. Un dolore che la Marrone condivide con il capoluogo siculo, colpito da un tremendo nubifragio proprio il giorno nel quale si festeggia la santa Padrona, ovvero Santa Rosalia. (Continua dopo la foto)

La cantante salentina testimonial di un noto margio d’abbigliamento ed accessori

Intanto Emma Marrone è protagonista su vari fronti. Di recente la 36enne pugliese è diventata anche la testimonial di Zalando, il popolare brand di scarpe e vestiti famoso in tutto il mondo. Lo slogan della cantante salentina è il seguente: “Ciò che indosso deve rappresentarmi, ogni donna ha il proprio corpo ed è meravigliosa proprio per questo”.

Al momento la Marrone sta anche registrando le audizioni dell’edizione 2002 di X Factor, in attesa di ritrovarla a settembre sul piccolo schermo. Tra una registrazione e l’altra l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi trascorre dei giorni di vacanza in salento insieme ad amici e familiari.

Emma Marrone mette dei cuoricini ai post di Stefano De Martino

Di recente il nome di Emma Marrone è tornato ad essere associato a quello del suo famoso ex fidanzato Stefano De Martino. Infatti, dopo che quest’ultimo e Belen Rodriguez si sono lasciati nuovamente la cantante salentina è tornata a mettere dei mi piace sibellini agli scatti del ballerino napoletano. Per caso tra i due è in atto un riavvicinamento?

Ovviamente le mosse social di entrambi gli artisti hanno scatenato le fantasie dei due professionisti che sperano vivamente che un giorni tornano a formare una coppia. A questo punto non rimane che attendere le loro prossime mosse.