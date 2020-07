Manuela Arcuri incinta del secondo figlio? Lo sfogo: “Sarebbe un rischio perché…”

Manuela Arcuri pronta a tornare alle scene

Dopo anni d’assenza Manuela Arcuri potrebbe tornare molto presto in scena. A parte la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, l’attrice di Latina non realizza fiction da moltissimo tempo. Ricordiamo che la professionista ha preferito la famiglia al lavoro, infatti dopo aver instaurato una storia d’amore con Giovanni Di Gianfrancesco, la donna è rimasta incinta di Mattia.

Quest’ultimo ormai ha sei anni, di conseguenza l’ex partner di Gabriel Garko ha più tempo a disposizione per sé stessa. Tuttavia di recente sul web gira voce che i due potrebbero aver in mente di mettere al mondo un secondo figlio.

L’attrice laziale incinta del secondo figlio? La verità

Di recente la bella Manuela Arcuri ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. L’attrice originaria di Latina ha risposto alle domande del giornalista che, senza giri di parole le ha chiesto se ha intenzione di diventare mamma per la seconda volta.

A quel punto la compagna di Giovanni di Gianfrancesco ha risposto così: “Se non è arrivato durante l’isolamento forzato difficilmente arriverà in futuro. Poi, per come vivo intensamente la maternità, rischierei di stare ferma ancora a lungo e ora non posso proprio permettermelo: è finalmente arrivato il momento di riprendere in mano la mia vita”.

Manuela Arcuri si confessa al magazine Chi

Nella sua carriera d’attrice Manuela Arcuri ha recitato in numerose fiction, gran parte prodotte per Mediaset, e a film. Da qualche anno, però, la professionista laziale si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicare anima e corpo alla sua famiglia, in particolare al figlio Mattia che oggi ha sei anni. Ora però, la sorella maggiore di Sergio si è detta pronta per tornare in scena anche se è consapevole che dopo uno stop così lungo non sarà per niente semplice.

“Io sono serena e non ho paura perché so chi sono e, soprattutto, so quello che ho creato. Ora qui si stanno aprendo diverse porte e tutto sta nel capire quale varcare, ma una cosa è certa: ho voglia di mettermi nuovamente in discussione. Nel corso della mia carriera mai nessuno mi ha regalato nulla e quello che ho realizzato è solo frutto della tanta gavetta”, ha confessato la Arcuri al settimanale di Alfonso Signorini.