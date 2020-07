Alessandro Zarino beccato con una showgirl, il gossip impazza: lui interviene e spiega tutto (FOTO)

In queste ore gira voce che l’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, sia fidanzato con una nota showgirl. Sul web sono trapelati anche degli scatti che li immortalano insieme, pertanto, i fan ci hanno messo poco tempo a trarre le conclusioni.

Ad ogni modo, dopo i numerosi rumors circolati, il napoletano ha deciso di intervenire personalmente sulla vicenda in modo da fare chiarezza. Andiamo a vedere cosa ha risposto e quanto possano essere attendibili le sue dichiarazioni.

I rumors su Alessandro Zarino e la showgirl Francesca Brambilla

Il percorso di Alessandro Zarino a Uomini e Donne è stato parecchio travagliato e anche adesso che è terminato, il giovane sta facendo parlare di sé per alcune foto trapelate con una showgirl. La storia con Veronica Burchielli è durata pochissimo tempo e, nel giro di qualche settimana i due hanno smesso di frequentarsi. Da quel momento in poi sono circolati diversi rumors che hanno accostato, prima l’uno e poi l’altra, a diversi flirt. Quello che sta generando maggiore sgomento, però, riguarda l’ex tronista.

Il giovane, infatti, è stato avvistato in compagnia di Francesca Brambilla. Dalle foto trapelate sul web si vede che tra i due ci sia una certa sintonia. Questo, dunque, ha immediatamente fatto impazzire i fan, che hanno cominciato ad inondare di domande il personal trainer. Dopo un po' di giorni, pare sia arrivata finalmente la verità. L'ex tronista ha risposto in privato ad una pagina di gossip dedicata al talk show.

La replica dell’ex tronista di Uomini e Donne

Nel dettaglio, Alessandro Zarino ha smentito categoricamente i rumors in merito al flirt con la showgirl. Il giovane si è stupito della velocità con cui delle notizie, peraltro fasulle, si siano diffuse così a macchia d’olio. Ad ogni modo, che i due si siano visti è inequivocabile perché le foto parlano chiaro, tuttavia, sembra non esserci nulla di più di una semplice conoscenza. Zarino, infatti, ci ha tenuto a ribadire che al momento è single.

Il ragazzo è molto impegnato in un nuovo progetto lavorativo per il quale si sta dedicando anima e corpo. Il suo obiettivo, infatti, è quello di aprire una palestra tutta sua in modo da poter trasformare la sua più grande passione nel suo lavoro a tempo pieno. Per il momento, dunque, sembra non esserci molto spazio per l’amore.