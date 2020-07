Temptation Island, dopo la terza puntata Anna massacrata sui social

Temptation Island, volano parole grosse nei confronti di una delle fidanzate

Temptation Island, ieri sera è andata in onda la terza puntata che ha scatenato la rabbia e le polemiche sui social. Chi segue Temptation si è lasciato andare a commenti pesanti nei confronti di una delle fidanzate, Anna, la compagna di Andrea. Nelle scorse puntate Anna ha spiegato di avere un piano: fare ingelosire il suo fidanzato per fargli capire che può perderla da un momento all’altro.

Il suo scopo è convincerlo a sposarla per poi avere dei figli. Andrea le ha più volte detto di aver voglia di metter su famiglia, di avere 3,4 figli, tutto però a suo tempo. Anna non ci sta, vuole velocizzare le cose così ha pensato di farlo attraverso il programma delle tentazioni, mettendo in atto una vera e propria strategia della quale il suo fidanzato è stato però informato.

Tutta questa storia ha fatto inveire il pubblico contro di lei, ma la frase che ha scatenato la furia degli utenti è arrivata ieri sera. La donna ha affermato che se non vuole sposarla, da questo momento in poi lei non andrà più a lavorare, sarà lui a mantenerla. Il web l’ha definita una donna fallita che ha l’obiettivo di fare un figlio con una persona che sta bene economicamente per garantire il benessere a vita senza far nulla. Di lui non le interessa nulla.

Temptation Island: “vergognati!”. Fuoco e fiamme sotto il post della pagina ufficiale su Instagram. Anna al momento non può difendersi

Temptation Island ha un profilo ufficiale su Instagram, così dopo la messa in onda della terza puntata sono stati caricati dei video sotto i quali si leggono commenti negativi nei confronti di Anna. In tanti le hanno detto che dovrebbe vergognarsi perché nessuna donna al mondo sceglierebbe di avere un figlio con una persona che in realtà non condivide il suo stesso desiderio.

Se Andrea dovesse decidere di fare un figlio con Anna in questo momento, non sarebbe un gesto voluto, ma un cedimento perché lei lo ha sfinito.Almeno per adesso nessuno dei due ha avuto reazioni in merito. La loro storia non è ancora stata chiarita, quindi non possono usare i social. Quando si scoprirà se dal programma sono usciti insieme o separati, probabilmente la donna potrà dire la sua e difendersi.

Andrea ed Anna scatenano la furia, ma il peggio arriva con Valeria e Ciavy

La loro storia ha fatto scintille, ma Valeria e Ciavy sono riusciti a superarli. Sono arrivati al termine del percorso, hanno deciso di lasciarsi, la loro rottura era inevitabile dopo tante incomprensioni e sofferenza. Di comune accordo hanno preso strade diverse, Valeria oltretutto era evidentemente presa dal tentatore Alessandro.

In tanti sui social pensano che lui sia ancora preso da lei, che se la situazione lo avesse permesso, lui sarebbe uscito volentieri in compagnia della donna. Lei no. Il loro dialogo si è più volte infiammato, troppa rabbia da entrambi le parti. Tanto da richiedere l’intervento di Filippo Bisciglia che ha dovuto rilassare gli animi prima di portare avanti il confronto.