Uomini e Donne: Giovanna Abate racconta la fine della storia con Sammy Hassan

Giovanna e Sammy si sono lasciati. Ora, dopo settimane, l’ex tronista rivela i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione

Uomini e Donne: è già finita tra Giovanna Abate e Sammy Hassan

Giovanna Abate, dopo la delusione vissuta con Giulio Raselli e non essere stata la sua scelta, ha intrapreso il percorso da tronista a Uomini e Donne. Sfortunatamente la stagione è stata interrotta a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ma Giovanna è riuscita comunque a completare il suo percorso. Tra Alessandro Graziani, Davide Basolo, che comunque le stava facendo vivere una favola, e Sammy Hassan, ha scelto proprio quest’ultimo, mossa da forti sentimenti nei suoi confronti.

I primi giorni la coppia si è mostrata sui social in atteggiamenti teneri e complici, pieni di intimità, ma già dalla seconda settimana qualcosa è cambiato. Infatti, Giovanna improvvisamente non era presente al compleanno di Sammy e da quel momento non si sono più visti.

L’ex tronista aveva ammesso che le cose non andavano bene e che serviva tempo ad entrambi per fare chiarezza. Adesso tutto ha preso una direzione molto chiara: Giovanna e Sammy si sono lasciati. Non ci sono i presupposti per far andare avanti una relazione. Ecco le parole dell’ex tronista.

Giovanna Abate rivela i motivi della rottura

Giovanna, dopo aver promesso a chi la segue con affetto di chiarire la situazione il più presto possibile, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Per l’ex tronista ci sono state differenze caratteriali ma anche nei sentimenti. Lei era consapevole del rapporto conflittuale vissuto nel programma ma pensava che una volta fuori dai riflettori le cose potessero andare bene. Invece, così non è stato.

Lei, comunque, ha provato fino all’ultimo a recuperare il rapporto, a sistemare le cose, a trovare un punto d’incontro, ma si è trovata davanti una risposta definitiva. Secondo lei nei primi tempi di una relazione i difetti dell’altra persona non dovrebbero neanche vedersi, dovrebbe esserci solo la voglia di stare insieme. A quanto pare, questa voglia c’era soltanto da parte sua.

Ad oggi Giovanna si ritrova a vivere l’ennesima delusione per aver seguito il suo cuore. L’ex tronista ha detto che forse, se avesse seguito la testa, probabilmente sarebbe approdata in un porto più sicuro, ma non vive di rimpianti e se tornasse indietro rifarebbe la stessa scelta. Adesso vuole ripartire da se stessa con la speranza di trovare la persona che possa ricambiare i suoi sentimenti: “Sbagliando, prima o poi commetterò l’errore giusto“.