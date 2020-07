Sandra Milo rivelazioni choc: “Botte dai miei ex fidanzati”

Sandra Milo si sfoga, è racconta ciò che ha dovuto affrontare e subire in passato

Sandra Milo durante un’intervista con L’incontro, ha raccontato pezzi della sua vita tanto tristi e dolorosi. La sua vita sentimentale non è stata semplice, anzi le ha lasciato il segno, in tutti i sensi. Gli uomini con cui ha avuto relazioni l’hanno più volte colpita, ha subito violenza tanto da vivere ancora adesso le conseguenze.

Non sente più da un orecchio, mentre l’altro lo ha dovuto operare più volte. Uno degli uomini che le ha alzato le mani è stato Ergas, padre di Debora. La loro è stata una relazione turbolenta, le ha anche rotto la mascella. Niente di meglio con gli altri uomini, De Lollis le ha creato problemi al fegato. Nonostante questo lei non si è lasciata intimorire e non ha mai detto no all’amore. Sa per certo che la responsabilità di quanto ha vissuto è stata sua. Lei li ha scelti, lei ha deciso di andare avanti nonostante tutto.

Sandra Milo: l’unico vero grande amore è quello per Federico Fellini che sente di avere ancora accanto a sé

Sandra Milo poi ha confessato di avere amato realmente soltanto un uomo, Federico Fellini, che nonostante sia deceduto sente ancora al suo fianco. Il sentimento che ha provato per lui, è stato un sentimento nuovo, puro. Non è mai andata a trovarlo al cimitero, non perché non abbia accettato l’idea della sua morte, ma perché in questo gesto trova nostalgia.

Non ha senso andarlo a trovare lì dove è sepolto, non possono vedersi, non possono parlare, probabilmente a lui non interessa ricevere una sua visita in questo modo. I pensieri di Sandra sono pensieri profondi, ma afferma di non essersi mai lasciata andare alla disperazione anche se ha vissuto tante di quelle disavventure che avrebbero potuto farle davvero tanto male.

L’attrice ha ancora tanta voglia di lavorare, non è tempo di relax per lei

In questo momento Sandra ha tanti progetti lavorativi, svela di non avere alcuna intenzione di riposarsi e rilassarsi. Anzi spiega di avere un progetto con Azzurra la sua ultimagenita ed un altro con il figlio Ciro con il quale vorrebbe avviare un’attività commerciale. Ha voglia di fare, ha tanti sogni nel cassetto, tra tutti lasciare ai figli una casa in eredità.

Lei però non ha mai avuto una casa di proprietà. Afferma di non essere mai riuscita a concludere affari perché ha un rapporto molto strano con il denaro. Quando lo ha lo usa per fare cose che non appartengono a se stessa ed al suo mondo, li sperpera. Potrebbe fare tante cose, per esempio andare in vacanza in Trentino, ma quando pensa di poterlo fare è già tardi. Insomma Sandra è una persona molto particolare.