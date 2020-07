Antonella Elia recita un copione a Temptation Island? La gaffe tradisce il suo “piano” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della terza puntata di Temptation Island sul web si sta molto parlando di quanto accaduto e nel calderone ci è finita anche Antonella Elia. La donna si è resa protagonista di una gaffe senza precedenti che sta spingendo il web a pensare possa essere nel reality show solo per recitare un copione.

I suoi atteggiamenti e i suoi modi di fare si rivelano spesso ambigui. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri, la showgirl ha erroneamente chiamato il suo fidanzato con il nome dell’ex. La scena, però, è risultata a molti surreale. Vediamo cosa è successo.

La gaffe di Antonella Elia a Temptation Island

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si stanno mettendo in gioco a Temptation Island per capire se il loro sia davvero amore. Se in un primo momento la coppia non ha avuto problemi, adesso stanno cominciando a venire fuori piccole falle nel loro rapporto. Tra queste sembra esserci un legame morboso tra la donna e il suo ex fidanzato, chiamato Fabiano. Nel corso della permanenza del villaggio, la showgirl ha confessato di sentire di nascosto il suo ex in quanto Pietro è molto geloso.

Questo, però, non è stato l’unico episodio degno di nota. Durante una chiacchierata con un tentatore, la donna ha raccontato alcuni aneddoti della vita di coppia ma, durante il racconto, ha chiamato Pietro con il nome dell’ex. Quando il tentatore le ha fatto notare la cosa, la showgirl si è portata le mani alla bocca ed ha detto di essersi sbagliata. Il suo atteggiamento, però, è stato preso parecchio di mira sul web. (Continua dopo il video)

La showgirl recita un copione?

Molti utenti, infatti, hanno commentato quanto accaduto reputando il comportamento di Antonella Elia a Temptation Island come frutto di un copione. Specialmente questa scena è sembrata parecchio costruita e studiata a tavolino per creare un po’ di pathos e sgomento. Sul web, in particolar modo su Instagram, molte persone sono intervenute ed hanno accusato la donna di essere un’attricetta da quattro soldi.

Altri, invece, nonostante abbiano notato una certa stranezza nel suo comportamento, non hanno potuto fare a meno di sorridere e di apprezzare il suo essere così goffa. Pietro, dal canto suo, non ha mostrato chissà quanto risentimento dinanzi tali atteggiamenti e questo non sta facendo altro che acuire i sospetti.