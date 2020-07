Luigi Oliva l’ex di Pamela Prati, finisce il suo grande amore “La rottura mi ha annientato”

Luigi Oliva, annuncia la rottura con Noemi Letizia, un fulmine a ciel sereno

Luigi Oliva, famoso imprenditore, ha annunciato la rottura con la sua compagna, Noemi Letizia. I due sono stati insieme pochi mesi, ma la storia d’amore che li ha travolti è stata un insieme di emozioni e sentimenti veri.

Almeno, dichiara l’imprenditore, così sembrava. Spesso la sua ex compagna dichiarava di non avere mai amato nessuno quanto lui, di non avere mai creduto all’amore a prima vista. Invece con lui è scattato quel qualcosa che qualunque donna sogna.

Improvvisamente la coppia si è detta addio, a svelarlo è stato proprio lui. Da quando si sono lasciati, l’uomo sta vivendo un periodo buio attraversando la fase dell’allontanamento da lei come un lutto, tanto da aver perso 7 kg. Noemi Letizia parlando della loro storia d’amore, aveva svelato di avere avuto voglia di convivenza sin da subito perché l’amore impetuoso che li ha travolti le ha dato la sicurezza ed il desiderio di andare subito oltre. Lui si è sempre dimostrato diverso dagli amori precedenti, un uomo ricco di valori, di amore, pronto a dare attenzioni anche ai figli della donna.

Luigi Oliva, ex di Pamela Prati, ha rubato il cuore dell’ex Papi Girl dopo la fine del matrimonio con Vittorio Romano

Luigi Oliva è arrivato nella vita di Noemi Letizia, ex Papi Girl, dopo la fine della relazione con Carlo Pica dal quale aveva avuto un terzo figlio. La donna è già mamma di Beatrice e Valerio, i due figli nati dal matrimonio con il rampollo della Napoli Vittorio Romano.

Sette anni di fidanzamento, poi il matrimonio a giugno del 2017, finito soltanto 3 mesi dopo. I motivi della decisione non sono stati rivelati. L’uomo, ex di Pamela Prati le aveva conquistato il cuore, la testa e l’anima, nonostante questo tra loro non è andata.

Ecco perchè la relazione è giunta al termine in pochissimo tempo

Il motivo della fine della loro relazione è legato a comportamenti dell’imprenditore che alla donna, alla lunga, non sono andati bene. Per esempio l’imprenditore racconta di averla un pò trascurata per mancanza di tempo. Ha dedicato troppo tempo al suo lavoro e poco a lei dimenticando anche di regalarle i tulipani che le piacciono tanto.

Poi la sua seconda colpa è stata averla provocata affermando di avere bisogno di una pausa. Lo ha fatto soltanto per metterla alla prova, per capire come avrebbe reagito. Le sue aspettative però sono state deluse perchè lei lo ha anticipato lasciandolo senza parole ed affermando di condividere a pieno.