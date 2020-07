Emanuela Folliero in bikini una 55enne dal fisico mozza fiato (FOTO)

Emanuela Folliero un bikini rosso fuoco è bastato per raccogliere consensi, elegante, raffinata e bellissima

Emanuela Folliero, annunciatrice di Rete 4 è in vacanza insieme al figlio Andrea nato dall’amore con Enrico Mellano. Lei e l’uomo si sono sposati nel 2007, poi si sono separati circa due anni dopo. Adesso mamma e figlio si godono le vacanze. Adesso i due si trovano in Versilia, ma torneranno in Liguria.

La donna si è mostrata in bikini, un corpo mozzafiato, il suo costume mette in risalto le curve che qualunque donna invidia, anche le giovani ragazze. Un bikini rosso fuoco che le ha regalato commenti super positivi, tra uno splendida ed un sempre al top, la Folliero sembra essere una ragazzina.​

Da mamma racconta di aver vissuto momenti di agitazione e problemi che sembravano essere irrisolvibili. Emanuela è una “mamma innamorata”, così si definisce affermando che crescere il figlio da mamma single non è stato affatto semplice. Ha avuto i problemi di qualunque mamma nelle sue stesse condizioni e a quelli se ne sono aggiunti degli altri, come doverlo difendere dai bulli. Forse tutto questo però ha fatto sì che mamma e figlio legassero così tanto da vivere insieme anche le vacanze estive.

Emanuela Folliero quali sono i progetti per il futuro? Nessuna partecipazione al Grande Fratello vip

Emanuela Folliero ha raccontato che in questi giorni per la prima volta ha preso il treno dopo il lockdown. Ha paura, infatti racconta scherzosamente di aver viaggiato somigliando ad un Ghostbusters. Nelle ultime settimane si rincorrono voci circa la sua partecipazione al Grande Fratello che partirà in autunno con la conduzione di Alfonso Signorini.

In questa occasione la donna ha negato affermando che non sarebbe assolutamente interessata a partecipare perché le dinamiche dei reality, non le piacciono. Non è il suo genere, ma soprattutto il suo carattere non le permetterebbe di prenderne parte.

Ecco cosa le piacerebbe fare: un reality utile alla società

La donna ha spiegato che parteciperebbe sicuramente ad un reality, ma al momento quel genere non esiste ancora. Il reality dei suoi sogni parla proprio della realtà, uno di quei programmi che può aiutare a costruire sia ideologicamente parlando che materialmente.

Le piacerebbe risolvere i problemi come strade dissestate, abitazioni, insomma fare qualcosa di utile per il sociale. Sa però che la realizzazione dei suoi sogni è molto lontana perchè format di questo genere non soltanto sono difficili da realizzare, ma non sono seguiti. In TV se non ci sono liti o dinamiche, non si hanno ascolti.