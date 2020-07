Temptation Island, Annamaria disprezza il fidanzato

Tra le coppie comuni di quest’edizione di Temptation Island, Annamaria e Antonio sono tra i principali protagonisti del reality dei sentimenti. I due stanno insieme da diverso tempo e sono divisi da una differenza di età di 10 anni (la donna è più grande del compagno). Il motivo per cui la coppia partecipa risiede nell’immaturità del ragazzo.

Più volte, a quanto pare, Antonio è caduto in tentazione e ha tradito Annamaria. A Temptation Island quest’ultima spera di vedere un cambiamento nel ragazzo. Tra i due, però, qualcosa sembra essersi spezzato al punto che la donna ha ironicamente disprezzato il compagno durante l’ultima puntata del programma. Cos’è accaduto? Vediamolo.

Temptation Island, una partecipazione sofferta

È passato qualche giorno da quando Annamaria ha palesemente disprezzato il modo di esprimersi di Antonio a Temptation Island. L’ironia in merito, tra i fans, però, non accenna a placarsi dal momento che il bel partenopeo sta facendo discutere non poco per il suo atteggiamento da piacione. Ed è proprio questo che sta facendo innervosire tantissimo la compagna che, appena pochi giorni prima, aveva deciso di abbandonare il reality.

Temptation Island, a quanto pare, sta rappresentando un momento di grande sofferenza per Annamaria. Adesso la donna pare fermamente convinta di non richiedere alcun falò anticipato proprio per vedere fino a che punto il fidanzato saprà spingersi. E la ragazza ancora non sa che, fuori dal villaggio, l’ex moglie dell’uomo ha parlato di una versione un po’ differente in merito alla relazione che la lega con Antonio.

Il disprezzo di Annamaria

Nonostante Annamaria, durante vari momenti di Temptation Island, abbia dichiarato palesemente di essere innamoratissima di Antonio, il suo comportamento nel villaggio la sta infastidendo molto. Ed è proprio questo fastidio che potrebbe stare alla base di alcune frasi in cui la donna pare deridere il modo di esprimersi del compagno e che, diciamolo, hanno fatto sorridere tutti i fans al di fuori della trasmissione.

L’episodio è avvenuto nel pinnettu dove Annamaria è stata chiamata, per l’ennesima volta da quando è a Temptation Island, per vedere un nuovo video. Antonio, esprimendosi mischiando molto dialetto napoletano all’italiano, ha costretto la produzione a sottotitolarlo. In molti telespettatori, infatti, non capirebbero il suo modo di parlare altrimenti. La produzione, quindi, ha corretto diverse frasi e questo ha dato spunto ad Annamaria per sbottare “Ma smettila che ti correggono pure i sottotitoli“. È chiaro che la frase arriva dall’esasperazione di una donna innamorata.