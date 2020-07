Carlo Pietropoli si è rifatto le labbra? Ecco la sua risposta ai fans (Foto)

È ormai da oltre un mese che Uomini e Donne ha chiuso i battenti per la pausa estiva. In quella che è stata un’edizione particolare, a causa dell’emergenza Coronavirus, uno dei tronisti della versione classica del programma è stato Carlo Pietropoli. Il ragazzo ha scelto la bella Cecilia Zagarrigo con cui sta vivendo una bella storia d’amore.

Cecilia e Carlo Pietropoli, infatti, fanno coppia fissa da diverse settimane e stanno trascorrendo insieme più tempo possibile. Nelle ultime ore, però, il ragazzo si è scontrato con le domande dei fans che, su Instagram, continuano a sostenere che le sue labbra non siano naturali ma rifatte. Cos’ha replicato il bel 28enne veneto? Vediamolo.

Carlo Pietropoli, nessun ritocchino alle labbra

Carlo Pietropoli ha risposto direttamente a chi gli ha chiesto, anche abbastanza insistentemente, se le sue labbra fossero il risultato di un ritocchino estetico. La questione nasce dal fatto che le labbra dell’ex tronista siano molto carnose e, proprio per questo motivo, hanno tratto qualcuno in inganno. Pietropoli, però, è stato categorico nella sua risposta negando che vi sia stato un ritocco estetico ma non solo.

Carlo Pietropoli, infatti, pare anche scherzare sulla questione. “Sapete cosa?” sostiene il ragazzo, proseguendo “È che quando mi taglio la barba sembra che abbia i canotti così.. è come quando ti tagli i capelli che sembra che tu abbia le orecchie più grandi”. Siamo talmente abituati a vedere Pietropoli con la barbetta che, appena la taglia, siamo portati a pensare che le sue labbra siano più “gonfie”?

Una storia importante

Il trono di Carlo Pietropoli, agli inizi, era partito un po’ in sordina. Successivamente, a poco più di un mese dalla scelta, il Covid-19 e le relative restrizioni, hanno interrotto bruscamente le registrazioni e la messa in onda del trono classico (e non solo). Ad andare in onda, lo ricordiamo, era una versione speciale di Uomini e Donne le cui protagoniste erano Giovanna Abate e Gemma Galgani alle prese con corteggiamenti via chat.

Di Carlo Pietropoli e degli altri tronisti, invece, si erano perse le tracce. Fortunatamente, l’ultima puntata della stagione è stata dedicata alla sua scelta, che è ricaduta su Cecilia Zagarrigo. La ragazza ha risposto di sì ed è così che, al momento, i due ragazzi stanno vivendo una storia d’amore molto intensa. I fans, d’altra parte, si aspettano di vederli a Uomini e Donne a settembre dove, Covid permettendo, potranno parlare della loro storia.