Temptation Island. news su Sofia e Alessandro: la coppia fa un grande annuncio (FOTO)

La prima coppia a porre fine all’esperienza di Temptation Island è stata quella formata da Sofia e Alessandro. Dopo pochissimi giorni di permanenza all’interno dei rispettivi villaggi, i due hanno deciso di incontrarsi per poter mettere in chiaro alcuni punti.

In un primo momento, sembrava che entrambi fossero intenzionati a chiudere definitivamente l’uno con l’altra. Durante il confronto, però, la situazione ha preso una piega differente, al punto da decidere di andare via insieme. Ma cosa starà succedendo adesso che sono usciti dal reality show? La loro storia procede?

L’intervista di Sofia e Alessandro dopo Temptation Island

Sofia e Alessandro hanno deciso di abbandonare Temptation Island insieme. Nonostante le divergenze che sono saltate fuori durante la loro fugace permanenza all’interno del reality show, i due hanno preferito mettere da parte i rancori. In queste ore hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui hanno svelato come stiano procedendo le cose tra loro. Nel dettaglio pare che tale avventura gli sia servita per capire quanto tengano reciprocamente l’uno all’altra.

Dopo aver messo alla prova i loro sentimenti, hanno capito di amarsi parecchio e di essere pronti anche a passi importanti. Nel corso dell’intervista, infatti, i due hanno ammesso di aver compreso le mancanze e gli errori reciproci e di essere disposti a porre rimedio a tutto. Inoltre, i loro sentimenti sono così forti al punto da averli spinti a prendere l’importante decisione di andare a convivere. (Continua dopo la foto)

Pronti per la convivenza

In effetti era un po’ questa la prova che la coppia avrebbe dovuto superare. Dopo anni di fidanzamento, infatti, era necessario per loro capire se la relazione avrebbe potuto compiere quel salto di qualità in più. A quanto pare Sofia e Alessandro sono pronti, pertanto, è proprio il caso di dire che, nel loro caso, Temptation Island è stato di grande aiuto.

Ricordiamo che la coppia non è mai riuscita a conquistare più di tanto il cuore dei telespettatori, specie per alcuni comportamenti decisamente strani assunti dalla donna. Molte sue reazioni sono sembrate costruite e prive di senso, pertanto, anche sui social non destano molto clamore. Inoltre, i due protagonisti, almeno per il momento, non sono molto attivi sui loro profili Instagram. Per tale ragione, gli unici aggiornamenti sul loro conto sono reperibili solo attraverso le interviste.