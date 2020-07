Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano: gli amici svelano la data delle nozze

Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano? Il rumor

Federica Panicucci e Marco Bacini convivono da alcuni anni, dopo che la conduttrice di Mattino 5 ha chiuso il suo matrimonio con Fargetta. Più di un’occasione la professionista Mediaset ha confidato di essere al settimo cielo al fianco dell’imprenditore che è più giovane di lei. Su riviste e portali web, interpellati su possibili future nozze i diretti interessati non si sono mai tirati indietro ribadendo che prima o poi faranno il grande passo.

Ma quando pronunceranno il fatidico sì? E se dalle loro bocche non è uscito nulla a riguardo, alcuni amici avrebbero svelato dei particolari molto succosi. Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo sono contenute le dichiarazioni di persone vicine a Federica e Marco. “La data è top secret. Ma gli amici non hanno dubbi: sarà in primavera…”, si legge sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Marco Bacini ha conquistato Federica e i figli

Oltre ad aver conquistato il cuore di Federica Panicucci, l’imprenditore Marco Bacini ha un buon ascendente anche con i figli di quest’ultima. I due ragazzini, ormai adolescenti, sono nati dal precedente matrimonio con Deejay Fargetta. Nel periodico Nuovo è contenuto un lungo articolo che si occupa della love story della conduttrice di Mattino 5 e la sua dolce metà che, stando agli amici la prossima primavera saranno marito e moglie.

“La data è top secret. Ma gli amici non hanno dubbi: sarà in primavera…”, si legge sulla nota rivista. Inoltre all’interno del settimanale c’è una dichiarazione della professionista toscana che parla di Marco: “Questo uomo ha qualcosa di fuori dal comune, è una persona d’altri tempi ed è capace di starmi vicino in un modo che non avevo mai sperimentato prima…”.

La conduttrice di Mattino 5 e l’imprenditore in vacanza in Versilia

Nel frattempo Marco Bacini e Federica Panicucci si trovano in vacanza a Forte dei Marmi dove la donna possiede un’abitazione. A differenza degli altri anni, causa Covid-19, la coppia ha preferito una meta italiana.

Entrambi postano delle foto e clip sui loro rispettivi canali social e da questi traspare quanto si amano. Per caso convoleranno a nozze nel meraviglioso scenario della Versilia? Infine, la conduttrice tornerà alla guida di Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi da lunedì 7 settembre 2020.