Il giovane Montalbano 2 trama 27 luglio 2020: furto alla banca

Prosegue la programmazione de Il giovane Montalbano 2 con le puntate in replica. Il 27 luglio 2020 su Rai 1 andrà in onda il quarto episodio intitolato ”La transizione”. Il commissario proverà a dimenticare Lidia concentrandosi sul lavoro, ma non sarà semplice.

Intanto, due nuovi crimini faranno scattare le indagini. Le cassette della Banca Agricola verranno svaligiate da alcuni criminali, mentre un anziano medico ormai in pensione sarà assassinato. Salvo scoprirà, anche grazie all’aiuto di una veggente, che i due eventi sono legati. Le trame della quarta puntata della serie Tv Il giovane Montalbano 2 raccontano che Salvo verrà messo davanti ad un mondo nuovo, quello del paranormale. Davvero una veggente può portare alla verità?

Il giovane Montalbano 2 puntata su Rai 1 in replica il 27 luglio 2020

Nella prossima puntata della serie Tv in onda il 27 luglio su Rai 1 Salvo non riuscirà a far finta di nulla. Lui e la sua storica fidanzata hanno deciso di prendersi un po’ di tempo per pensare al futuro della loro relazione, anche se con la tristezza nel cuore. Il commissario, nella quarta puntata in replica de Il giovane Montalbano 2 si getterà a capofitto nel lavoro, così da non pensare a Livia e al futuro che avrebbero potuto avere insieme.

Un nuovo caso terrà alta l’attenzione dei telespettatori de Il giovane Montalbano 2. Salvo verrà informato di una grossa rapina alla Banca Agricola, dove sono state svuotate nella notte sessanta cassette di sicurezza. Il commissario si rivolgerà alla direttrice della Banca Popolare di Montelusa, Stella.

Corrado Militello viene ucciso

Proseguendo con le trame della quarta puntata de Il giovane Montalbano 2, Stella aiuterà il commissario a far luce sul mistero delle cassette della banca svaligiate. Nel corso delle indagini si verrà a sapere che è il patrimonio della famiglia Sinagra ad essere stato preso di mira. Intanto, Montalbano viene informato dell’uccisione di un medico, ormai in pensione. Il dottore, tal Corrado Militello, non sembra avere nemici, dettaglio che complica le indagini. Chi avrà voluto la sua morte?

Nella quarta puntata de Il giovane Montalbano 2 in onda il 27 luglio 2020 su Rai 1 in prima serata, Salvo scoprirà che l’omicidio del medico e il furto alla Banca Agricola sono legati. Non avendo altri indizi, il commissario si rivolgerà ad una veggente che, con i suoi poteri, farà emergere oscuri retroscena. Ricordiamo che per rivedere tutti gli episodi delle passate stagioni, è possibile collegarsi al portale Rai Play, scaricabile anche con l’app per dispositivi mobili e tablet.