Jasmine Carrisi come Ylenia: le due sorelle hanno in comune la stessa passione [FOTO]

Jasmine come la sorella Ylenia Carrisi

Da qualche giorno sul web è iniziata a circolare una foto che mette a confronto due sorelle. Il contenuto è diventato virale grazie ad una fanpage Instagram, mentre i soggetti in questione sono Ylenia e Jasmine Carrisi. La prima di cui si sono perse le tracce da oltre 26 anni è la primogenita di Al Bano e Romina Power, mentre la seconda il frutto dell’amore tra il Maestro salentino e Loredana Lecciso.

Entrambe indossano un abito giallo e la loro somiglianza incredibile. Inoltre le due figlie del cantautore di Cellino San Marco hanno anche un destino comune. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete le informazioni dettagliate.

Somiglianza incredibile tra Jasmine e Ylenia

Non si può negare che Ylenia e Jasmine Carrisi si somigliano moltissimo. Tuttavia i fan della storica coppia polemizzano sempre affermando che la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso non ha nulla a che fare con i figli che il Maestro ha avuto con Romina Power. A parte questo particolare, la ragazza che è sparita nel nulla nel 1993 mentre era a New Orleans e la 19enne hanno in comune un destino.

Tutte e due sorelle sono appassionate di musica. Jasmine da qualche giorno sta scalando le classifiche italiane con Ego, il brano estivo stile rap che è presente in tutte le piattaforme digitali. Una canzone che è molto apprezzata dagli amici della giovane e ovviamente anche dai genitori. Tuttavia la Carrisi ha deciso di debuttare togliendo il suo cognome dal nome d’arte. (Continua dopo la foto)

Le due sorelle hanno in comune la passione per la musica

Anche Ylenia Carrisi che oggi avrebbe 50 anni aveva un forte interesse per il mondo dello spettacolo. Infatti, da giovanissima ha partecipato come valletta al game La ruota della fortuna, al fianco di Mike Buongiorno. Mentre agli inizi degli Anni Ottanta recitò una piccola parte nella pellicola cinematografica ‘Champagne in paradiso’ diretta da Aldo Grimaldi insieme ai genitori Al Bano e Romina Power.

Ma la vera somiglianza con la sorella più piccola Jasmine è il debutto nella musica. La primogenita della storica coppia infatti, nel 1987 ha inciso il singolo ‘Abbi Fede’ con la madre, inciso nel CD ‘Libertà’.