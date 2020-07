Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Nina Moric svela un retroscena sull’ex coppia

Torna il sereno tra Nina Moric e Belen Rodriguez: incontro a Capri

Continua la querelle tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino che dopo un anno di convivenza hanno deciso nuovamente di dividere le loro strade. Dopo le varie notizie di gossip che sono circolate intorno all’ormai ex coppia, di recente è saltato fuori anche il nome di Nina Moric.

Quest’ultima in passato ha avuto una serie di grattacapi con la conduttrice di Tu si que vales, ma ora pare che tra le due donne, entrambe ex di Fabrizio Corona, ci sia stato un riavvicinamento. Addirittura la modella croata e la madre di Santiago hanno trascorso una serata insieme a Capri, luogo dove entrambe erano in vacanza.

Cena e abbracci tra le due storiche rivali

E’ stata la stessa Nina Moric a svelare l’arcano grazie ad una recentissima intervista a Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti. La modella croata, madre di Carlos Maria, al giornalista ha confidato: “Sono passati anni dalle nostre liti,” ha detto. ” Mi ha fatto piacere rivederla. È una ragazza in gamba e le auguro ogni bene. Che Dio la benedica, ognuno ha il proprio calvario”.

Quindi i rapporti tra le due è di Fabrizio Corona è tornato pacifico. Addirittura pare che la soubrette argentina si sarebbe confidata proprio con la modella croata, sfogandosi riguardo il periodo difficile che sta attraversando dopo l’ennesima rottura con il danzatore napoletano Stefano De Martino e il flirt che le avrebbero affibbiato con un imprenditore partenopeo.

Nina Moric svela un retroscena su Belen e Stefano

Belen Rodriguez e Nina Moric hanno cenato insieme nella meravigliosa cornice di Capri. E proprio sull’isola, per aver ascoltato il suo sfogo, la soubrette argentina avrebbe abbracciato forte la madre di Carlos Maria Corona.

E riguardo a tale gesto quest’ultima intervistata dal periodico Nuovo ha confidato: “È stato un bellissimo gesto da parte sua. Ci siamo abbracciate, abbiamo chiarito tutto e poi abbiamo cantato. È stata una bellissima serata. Ci vuole il massimo rispetto per le persone che hanno sofferto. La rispetto. Belen è molto delusa dalle ultime vicissitudini e credo che in questo momento abbia solo il bisogno dell’affetto degli amici e dei famigliari. È una bellissima donna, una grande lavoratrice e sarà molto corteggiata”.