Giornata da incubo per Caterina Balivo: costretta a farlo dopo tanto tempo [FOTO]

Caterina Balivo preoccupata su Instagram

Caterina Balivo non sta attraversando un buon periodo dal punto di vista professionale. Infatti, alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2020/2021 il suo nome non è associato a nessuna trasmissione televisiva. Nel frattempo la professionista napoletana ha trascorso una mattinata all’insegna dell’ansia e della paura perché come numerose persone anche lei ha paura di prendere un aereo.

Ad ammetterlo è stata lei stessa attraverso un post su Instagram. Sempre nella medesima foto la moglie di Guido Maria Brera ha ricordato ai suoi numerosi follower l’onomastico di sua zia Carmela, soprannominata Melina. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto sul noto social network.

La conduttrice napoletana ha paura dell’aereo

Oltre ad un post, Caterina Balivo ha condiviso una serie di Stories su Instagram dove dà il buongiorno a tutti coloro che la seguono ed esponendo a loro la sua grande preoccupazione. “Buongiorno. Oggi è una giornata impegnativa perché si parte e per questo ho un po’ di ansia anche perché non lo prendo da un po’”, ha detto l’ex conduttrice di Vieni da me ammettendo di avere paura nel prendere l’aereo.

In più la professionista napoletana ha colto l’occasione per ricordare ai follower che giovedì 16 luglio 2020 si festeggia la Madonna del Carmine. Quindi come la collega Barbara D’Urso anche lei essendo campana tiene moltissimo alle tradizioni religiose. Quindi la 40enne ha fatto gli auguri a sua zia Carmela: “Intanto vi segnalo che oggi è la Madonna del Carmelo quindi auguri a voi e tutti le Carmele. Io adesso vado a chiamare zia Melina”. (Continua dopo il post)

Nessun programma per Caterina Balivo: la Rai la fa fuori

Come accennato prima, fino a gennaio prossimo Caterina Balivo non condurrà nulla nella televisione di Stato. La Rai, dopo aver detto addio a Vieni da me l’ha esclusa dai palinsesti. Oltre a lei anche le colleghe Simona Ventura e Lorella Cuccarini e il professionista Salvo Sottile.

Non è detto che la 40enne in autunno possa approdare in una rete concorrente. Settimane fa sul web girava voce che la madre di Guido Alberto e Cora fosse corteggiata da La7, emittente che appartiene a Urbano Cairo oppure da Sky. A questo punto non rimane che attendere le prossime settimane per avere qualche informazione più dettagliata.