Francesco Totti posta una foto in costume, i follower notano un dettaglio: “Ma chi te li suggerisce?” [FOTO]

Francesco Totti e la foto su Instagram che scatena le reazioni dei follower

Di recente, l’ex attaccante della Roma Francesco Totti ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto che lo mostra su una barca nella meravigliosa cornice di Capri. L’isola campana è una meta ambita dai personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che, per paura di recarsi all’estero a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno deciso di rimanere nel nostro Bel Paese.

La foto in questione, però, in pochissimo tempo è diventata virale facendo il giro del web. Per quale ragione? Nell’immagine, il marito di Ilary Blasi appare sdraiato in costume nero a pantaloncino, ma è un dettaglio ad attrarre maggiormente l’attenzione di tutti coloro che lo seguono sul social network. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte e informazioni dettagliate e il post in questione.

L’ex Capitano della Roma scrive una didascalia inedita

L’attenzione dei milioni di follower di Francesco Totti si è concentrata principalmente sulla didascalia a corredo dello scatto che lo mostra rilassato sulla barca in costume. Er Pupone ha scritto: “La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano”. La scelta di un aforisma, inusuale per l’ex Capitano della Roma ha scatenato una serie di commenti sarcastici dei tanti seguaci.

Quest’ultimi infatti, sotto il contenuto in questione hanno commentato così: “Che hai scritto capità”; “Come mai la scelta di questa frase? Che significa?”. In tanti sono convinti che le parole utilizzate dal marito di Ilary Blasi non le abbia scritte lui ma qualcuno gliele abbia suggerite. Sarà davvero così oppure non conosciamo questo lato intellettuale dello sportivo? (Continua dopo il post)

Boom di likes e commenti per il post di Francesco Totti

Resta il fatto che il post condiviso da Francesco Totti su Instagram in pochissimo tempo ha fatto il pienone di mi piace e commenti. L’ex attaccante della Roma, la moglie Ilary Blasi e i loro tre figli hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nella splendida Capri.

Anche altri personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo hanno optato per l’isola campana per trascorrere dei momenti di relax e mangiare un cibo sano e gustoso. Ovviamente anche loro hanno postato dei contenuti sui loro rispettivi canali social.