Raffaella Mennoia svela una brutta delusione d’amore: “Ti fa male il cuore…” (FOTO)

La caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha registrato delle Insatgram Stories nelle quali ha parlato di una brutta delusione d’amore subita. La donna è sempre stata molto reticente per quanto riguarda la sua vita privata, ma stavolta ha deciso di svelare qualcosa in più.

Approfittando di Temptation Island, la collaboratrice di Maria De Filippi ha deciso di fare una riflessione sull’amore e sui rapporti di coppia. Nel farlo, ha menzionate anche dei retroscena in merito al suo passato.

La delusione d’amore di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia ha ringraziato i fan per l’affetto e il calore dimostrato nei riguardi di Temptation Island, in seguito, ha preso spunto per parlare di una delusione d’amore. La donna ha svelato cosa si prova, a suo avviso, quando un amore finisce. A tal proposto, ha detto che tre o quattro anni fa anche lei si è trovata a vivere la stessa situazione ed è stata molto dura. Nel dettaglio, ha affermato che quando si prende coscienza del fatto che una relazione sia giunta al capolinea si prova una sensazione molto brutta che colpisce al cuore.

Una sua amica, per darle supporto e conforto, le disse che si prova dolore al cuore. La perdita di una persona cara genera un vero e proprio colpo nel petto, che spesso si fa fatica a superare. Ad ogni modo, adesso la donna sembra essere in grande forma dal punto di vista sentimentale. Anche se non ha mai mostrato la sua vita privata sui social, sul web sono comunque trapelate delle indiscrezioni in merito al suo passato e ai suoi affetti.

La vita privata della caporedattrice

Nel corso di una precedente puntata di Uomini e Donne, infatti, la caporedattrice ha svelato di aver sposato Alessio Sakara, campione di arti marziali. A seguito di una relazione durata diversi anni, i due hanno deciso di compiere il grande passo di convolare a nozze. Nonostante la brutta delusione in amore, dunque, la vita di Raffaella Mennoia è ripresa alla grande e adesso vanta anche un discreto successo dal punto di vista professionale.

Una volta entrata nell’entourage di Maria De Filippi, la donna non è più uscita ed ha cominciato ad assumere ruoli sempre più di responsabilità all’interno delle trasmissioni del Biscione. Anche sui social gode di un numero alquanto elevato di follower, che la seguono con tanto affetto.