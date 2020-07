Temptation Island, lo sfogo di Valeria dopo la rottura con Ciavy: ‘Ecco che cosa avrei voluto dirgli al falò’

Valeria e Ciavy hanno già lasciato il programma e si sono lasciati. Ecco che cosa ha detto lei in un’intervista dopo il falò di confronto con il suo ormai ex fidanzato

Temptation Island: Valeria e Ciavy si sono lasciati

Una delle coppie della settima edizione di Temptation Island è quella formata da Valeria e Ciavy. Loro, in modo particolare, hanno colpito molto il pubblico. Lui doveva dimostrare a Valeria di essere affidabile e innamorato, mentre lei voleva delle sicurezze da lui sicura dei proprio sentimenti.

Invece, in modo del tutto inaspettato, è stata poi Valeria ad avvicinarsi molto ad un tentatore, l’ex corteggiatore Alessandro Basciano. Tra loro è nato un flirt che li ha portati anche ad un bacio. Anche quello che aveva visto del fidanzato l’aveva fatta arrabbiare: Ciavy ha detto di non essere più innamorato di lei dal primo giorno che è entrato nel villaggio.

Ciavy, dopo aver visto i video in cui Valeria e Alessandro erano molto vicini, ha deciso di chiedere il falò immediato. Valeria si è presentata, ma lui non l’ha lasciata parlare, tanto da richiedere anche l’intervento di Filippo Bisciglia. Valeria e Ciavy non sono più una coppia e hanno lasciato il programma da single.

Valeria: ‘Ecco che cosa avrei voluto dirgli al falò’

Filippo Bisciglia ha dovuto sedersi tra Ciavy e Valeria perchè lui non la smetteva di parlare e di accusarla di cose in un monologo che non aveva mai fine. Ad un certo punto, Valeria ha parlato un po’ con il conduttore di quello che ha vissuto. L’ha ripetuto con più calma anche dopo la fine del programma a Uomini e Donne Magazine. Valeria ha confermato di aver capito che il loro era un amore malato, fatto di ossessione e possesso.

Lei continuava a stare con lui e a perdonare i suoi tradimenti soltanto perchè aveva paura di rimanere da sola, ma nel percorso a Temptation Island ha capito che le decisioni, anche di questo tipo, vanno prese. Le storie che non vanno bene vanno interrotte. Grazie anche all’aiuto, al corteggiamento e all’interesse di Alessandro, adesso ha capito che deve volersi bene, essere se stessa e cercare un amore corrisposto.

Al falò avrebbe comunque voluto dire a Ciavy che è stata la persona più importante della sua vita, che lo porterà sempre con lei e che gli augura di stare bene e tutto ciò che di bello la vita può regalargli. Che cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni di Valeria?