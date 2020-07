Un posto al sole, spoiler 20-24 luglio 2020: Marina fa una proposta a Ferri

Un posto al sole torna su Rai Tre dal 20 al 24 luglio 2020 con le nuove puntate. Stando alle anticipazioni, Filippo si mostrerà geloso di Serena, ora che ha deciso di intraprendere una relazione con Leonardo. Dal canto suo, la Cirillo comincerà ad avere dei dubbi. Marina invece farà una proposta a Roberto Ferri, ma dovrà anche tenere a bada la gelosia di Fabrizio.

Gli spoiler settimanali della soap opera Un posto al sole svelano che Tra Eugenio e Viola ci sarà tensione per via dei rischi che comporta il lavoro del magistrato. A tal proposito, Eugenio sarà ancora in pericolo per via delle azioni criminali di Tregara. Alberto rivede Clara ma la giovane sarà sorpresa dall’interesse di Patrizio, incantato da lei quando la vedrà in terrazza.

Un posto al sole anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020 su Rai Tre

Irene si sentirà divisa tra i suoi genitori ma Filippo proverà a farle tornare il sorriso passando del tempo con lei. Nel frattempo, Viola litigherà con Eugenio, stanca di dover sempre essere in ansia per via del lavoro rischioso che fa. Stando alle anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai Tre la prossima settimana inoltre, Marina dovrà mediare tra Fabrizio e Roberto, due uomini interessati a lei.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio incontrerà Clara alla terrazza. Il giovane ne rimarrà colpito e si prenderà una cotta colossale. Alberto invece continuerà ad essere minacciato da Mariano. Non sapendo che altro fare, la Giordano farà una inaspettata proposta a Roberto, ma le cose non andranno nel verso giusto. Viola rimarrà delusa da un gesto di Angela in occasione del suo compleanno.

Tregara resta nell’ombra

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole, Mariella e Silvia dovranno invitare Dolly al matrimonio. Mariella finirà per avere una discussione con Dolly che non sembra essere destinata a risolversi così facilmente. Viola, piena di ansie e dubbi, incontrerà una persona del suo passato, chi sarà? Inoltre, Filippo non sarà d’accordo con una decisione di suo padre in merito al futuro dei Cantieri Flegrei.

Infine, nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai Tre dal 20 al 24 luglio 2020, Tregara continuerà a tramare nell’ombra. Alberto capirà che per lui non c’è via di uscita. Nicotera proverà a cercare di avere informazioni dal Palladini che, sotto ricatto, avrà paura di parlare mentre Patrizio inizierà a corteggiare la bella Clara.