Uomini e Donne, Giulio Raselli interviene su Giulia De Lellis, accusata di truffa: ‘Fa un po’ sorridere che….

L’ex tronista ha voluto dire la sua essendo coinvolto personalmente nella vicenda che vede Giulia De Lellis accusata di truffa. Ecco che cosa è successo

Giulia De Lellis accusata di truffa: i fatti

Sui social è scoppiato il caos su Giulia De Lellis. L’influencer ha mostrato sul suo profilo Instagram dei braccialetti di una gioielleria di Milano invitando le persone ad acquistarli perchè tutto il ricavato sarebbe andato agli orafi di Valenza. La presidente dell’associazione, però, venuta a conoscenza di queste dichiarazioni, si è affrettata a smentire, dicendo che non è in corso nessuna raccolta di soldi.

Contattata la gioielleria milanese, questa avrebbe detto che la responsabilità è di Giulia, la quale avrebbe interpretato male l’oggetto della sponsorizzazione. L’influencer al momento ha preferito non commentare quanto emerso, anche se sui social le persone si sono scagliate in massa contro di lei.

Interviene Giulio Raselli

Giulio Raselli è stato un corteggiatore di Uomini e Donne, poi un tentatore a Temptation Island e subito dopo tronista nel programma di Maria De Filippi. Lui ha un’azienda che produce gioielli a Valenza e quindi in molti hanno chiesto a lui che cosa pensasse della vicenda legata a Giulia De Lellis.

Giulio non si è sottratto di certo dal dire la sua opinione. L’ex tronista ha letto e si è informato sulla vicenda e crede che Giulia De Lellis non c’entri proprio niente. Secondo lui, lei l’ha detto perchè convinta di fare del bene, non per guadagnarci qualcosa, anche perchè non ne ha assolutamente bisogno. Quindi “dire che Giulia De Lellis abbia truffato fa un po’ sorridere“.

Insomma, secondo Giulio non si può accusare l’influencer di truffa quando ha promosso solamente un’iniziativa che credeva fosse di beneficenza. In ogni caso, l’associazione degli orafi di Valenza pare siano pronti a fare denuncia dell’accaduto.

Giulia De Lellis e Giulio Raselli: un’esperienza in comune

Sia Giulia De Lellis e Giulio Raselli sono diventati noti dopo aver partecipato a Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi dà molta popolarità a chi partecipa e loro due stanno godendo del bel periodo ormai da tanto tempo. Lei è diventata un’influencer molto seguita, ha scritto un libro ed è testimonial Tezenis. Inoltre, da qualche mese è tornata con Andrea Damante, il tronista che ha corteggiato. Giulio, invece, alla fine ha trovato l’amore con Giulia D’Urso, con la quale convive proprio a Valenza, e adesso insieme stanno lavorando ad una nuova collezione di gioielli.