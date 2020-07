Una Vita, spoiler dal 19 al 25 luglio 2020: Antonito rischia il carcere

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 19 al 25 luglio 2020 svelano che Antonito dovrà vedersela con la rabbia dell’ispettore. Il militare ha scoperto che lui e suo padre hanno cercato di ingannarlo per evitare la chiamata alle armi in Africa e così deciderà di prendere dei seri provvedimenti ai danni di Antonito. Lolita sarà disperata.

Nel frattempo, come rivelano gli spoiler di Una Vita, Genoveva farà insospettire Felipe. l’avvocato sarà certo che lei e il suo consorte nascondano qualcosa. Anche i vicini crederanno che i Bryce abbiano un segreto e saranno impauriti dal nuovo atteggiamento della Salmeron, cambiata profondamente dopo la morte di Samuel per mano di Cristobal.

Una Vita, anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2020 su Canale 5

Antonito si scontra con Ramon, ritenendolo responsabile delle sue disgrazie. Se non avesse intrapreso una relazione con Carmen, ora la sua famiglia sarebbe felice ed unita. Il giovane sarà poi impegnato nella sua lotta per non partire alla volta dell’Africa. Non avendo alternative, Antonito intraprende lo sciopero della fame pur di non essere chiamato alle armi. Gli spoiler di Una Vita raccontano poi che Liberto viene da sapere da Felipe che i vicini potrebbero essere in pericolo a causa delle macchinazioni di Genoveva e Alfredo.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Emilio ha un’dea per rallegrare il Nuovo Secolo: organizzerà dei pomeriggi danzanti. Intanto, i Dominguez scopriranno che la loro situazione economica è sempre più preoccupante. Una brutta notizia rattristerà Josè, che dovrà pensare a come salvare la situazione. Genoveva riceverà le scuse delle vicine, ree di non aver aiutato l’ex marito quando ne aveva bisogno. La Salmeron non arretrerà di un solo passo, è decisa a vendicarsi.

Alfredo intima a Genoveva di rispettare il patto

Gli spoiler di Una Vita ci dicono che Cinta ed Emilio si avvicineranno ancora di più. la ragazza chiederà a Bellita il permesso di andare ai pomeriggi danzanti, così da passare un po’ di tempo in compagnia del suo pretendente. Dopo averla riaccompagnata a casa, Emilio la bacerà con passione.

Carmen scoprirà che l’ispettore ha intenzione di far arrestare Antonito ma, con l’aiuto di Ramon, eviterà che il giovane vada in Africa per il servizio militare. Lolita tirerà un sospiro di sollievo. Infine, le anticipazioni delle puntate di Una Vita della prossima settimana svelano che Bellita riceverà una proposta dal marito, che le chiederà di fare una tournée in Argentina per mettere da parte un po’ di denaro.