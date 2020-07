Beautiful, spoiler dal 20 al 24 luglio: Thomas principale sospettato

Le anticipazioni di Beautiful per le puntate settimanali in onda su Canale 5 dal 20 al 24 luglio svelano che Thomas sarà il principale sospettato per la morte di Emma. A essere sicuri che ci sia lui dietro la dipartita della povera Barber ci sia lui saranno Xander e Zoe. Intanto, Hope continuerà a disperarsi per la perdita di Beth, anche se verrà consolata dalla presenza di Douglas.

Nelle puntate settimanali di Beautiful, Hope verrà invitata da Steffy e Liam a passare una giornata in spiaggia. In lei sorgeranno emozioni contrastanti, ma la vicinanza di Phoebe le sembrerà darle la gioia che le manca. Bill e Brooke invece saranno sempre più distanti, convinti che per i propri figli il destino sia differente.

Beautiful anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020 puntate su Canale 5

Nell’episodio di lunedì, la polizia inizierà ad indagare sulla morte di Emma, che non sembra essere un incidente stradale. Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Flo, Xander e Zoe crederanno che dietro tutto ciò ci sia lo zampino di Thomas, deciso a non far sapere a Hope che Phoebe, la bimba che è a casa con Liam e Steffy, sia in realtà Beth. I tre capiranno quanto possa essere pericoloso il Forrester.

Gli spoiler di Beautiful della puntata di martedì svelano che Pam racconterà a Brooke di aver visto Emma e Thomas litigare nel corridoio della Forrester Creations poco prima che la Barber si allontanasse con l’auto. A quel punto, la Logan si farà due domande, ipotizzando che Thomas sia implicato nella morte di Emma.

I funerali di Emma Barber

Mercoledì, nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5, tutti si riuniranno per celebrare i funerali di Emma. Justin sarà sorpreso dal fatto che la polizia non abbia ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Anche lo zio della vittima capirà che ci sono molti lati oscuri nell’incidente. Da una prima ricostruzione, come vedremo nell’episodio di giovedì, la polizia dichiarerà che Emma stava scrivendo un messaggio a Hope. Il testo però, non verrà mai letto.

Infine, le anticipazioni di Beautiful della puntata di venerdì raccontano che Steffy e Liam inviteranno Hope ad una piccola festa in spiaggia con le bimbe e Douglas. Brooke la esorterà a non andare, preoccupata per la sua reazione. Ridge invece le consiglierà di raggiungere Steffy e Liam, spingendola ancora una volta nelle braccia di Thomas che, nel frattempo, dovrà trovare un alibi per le ore in cui è stato assente dalla Forrester Creations.