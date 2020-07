Il Segreto puntate dal 20 al 24 luglio 2020: Soledad lascia Juan

Continuano a registrare alti ascolti le Puntate in Replica della Prima Stagione de Il Segreto. Cosa vedremo negli episodi in onda dal 20 al 24 luglio 2020 dal lunedì al sabato alle 15.40 su Canale 5?

La povera Soledad è stata frustata da Francisca dopo aver trovato il suo ritratto senza veli e scoperto che si è concessa a Juan. Nonostante ciò, la giovane non ha intenzione di lasciare il Castaneda. La Montenegro le ha così promesso che, fino a quando non cambierà idea, non potrà uscire dalla Casona. Intanto, Angustias è stata dimessa dalla clinica e ha riabbracciato Martin.

Il Segreto trame settimana dal 20 al 24 luglio 2020

Nella puntata di lunedì, Pepa scopre che Francisca ha frustato Soledad e le medica le ferite. Angustias sembra stare bene, ma la Montenegro ordina alla Balmes di spiarla, certa che sia stata dimessa con qualche inganno. Stando alle trame de Il Segreto inoltre, Emilia rifiuterà la proposta di Pardo. Hopolito non si arrende e continua a corteggiare la Ulloa, che proprio non ne vuole sapere.

Martedì vedremo una puntata de Il Segreto molto toccante. Pepa dirà a Tristan cosa è stata capace di fare Francisca a sua sorella. Intanto, Angustias vuole organizzare un banchetto di beneficenza, nella speranza di dimostrare a tutti di essere in grado di intendere e volere. Ramiro e Juan invece, scopriranno che nei terreni di Tristan e della Montenegro è sepolto un cadavere.

Il regalo di Tristan

Nelle trame de Il Segreto di mercoledì, Don Anselmo viene chiamato da Angustias, che gli chiede di indagare sul passato di Pepa. La moglie di Tristan inizia a essere gelosa di lei e ne è ossessionata. Nel frattempo, Rosario è preoccupata per Juan. Proprio per questo motivo prova a convincere Soledad a stare lontano da lui, anche se ne è innamorata. Tristan regala un fermaglio a Pepa, dimostrandole il suo reale interesse.

Giovedì, nell’episodio de Il Segreto, Angustias ruba il regalo che Tristan ha riservato a Pepa. Il suo piano è quello di dire pubblicamente, durante il banchetto, che il fermaglio le è stato donato da Tristan. Melquiades e Don Anselmo non riescono a riappacificarsi. Intanto, appare un anello appartenuto al padre di Tristan. Venerdì vedremo arrivare al paesino Sebastian, che darà del filo da torcere ad Emilia. Soledad si decide a lasciare Juan, ormai certa che sua madre lo ucciderà. Sarà davvero la fine del loro amore? Infine, Tristan vorrà sapere la verità sulla morte di suo padre e Francisca si troverà in difficoltà.