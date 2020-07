Romina Power su tutte le furie: “Questa volta si è toccato toccato il fondo”

Romina Power furiosa contro un programma spagnolo: il motivo

Attraverso il suo avvocato, Romina Power ha espresso il proprio disappunto per la puntata della trasmissione televisiva iberica ‘Lazos de Sangre’. Un appuntamento andato in onda il 24 giugno del 2020 e dedicata interamente alla famiglia Power-Carrisi.

Dopo la rabbia e le parole al vetriolo da parte dell’ex marito Al Bano, ora è il turno della cantante statunitense. ”Tre ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi sulla scomparsa di sua figlia Ylenia”, riporta la nota ripresa dall’Ansa. Andiamo nel dettaglio cosa ha dichiarato la donna che di recente ha subito la perdita della sorella Taryn morta a causa di un brutto male.

Notizie inesatte sulla figlia Ylenia Carrisi

Nella nota in questione riportata dall’ansia si legge che Romina Power è fortemente provata dopo aver visto la puntata andata in onda il 24 giugno 2020 verso le ore 22 di ‘Lazos de Sangre’. Un intero episodio dedicato alla famiglia Power-Carrisi. Inoltre l’avvocato della cantante statunitense ha reso note le parole ella sua assistita.

Eccole: “Ho visto la trasmissione ‘Lazos de Sangre’ e sono sgomenta; quante persone hanno parlato di me, di Albano e di mia figlia Ylenia senza conoscere i dettagli, avanzando illazioni e fornendo dati errati. Nessuno mi ha contattato per conoscere la mia verità e la speculazione sul tema di mia figlia in TV questa volta ha toccato il fondo e deve terminare una volta per tutte. Non sono ancora morta”.

Romina Power si rivolge ai suoi legali

Ma lo sfogo di Romina Power non è terminato qui. Sempre nella nota presentata dal suo legale di fiducia, l’ex moglie di Al Bano ha detto che essendo ancora in vita avrebbero potuto incontrarla per realizzare un’intervista. Poi la professionista americana si è chiesta questo terminerà questo martirio, promettendo azioni legali verso tale programma per aver diffuso delle notizie inesatte.

Per tutelare la famiglia Power-Carrisi si legge anche: “Informiamo che sono state intraprese le opportune iniziative legali nei confronti della trasmissione e del suo presentatore”. Giorni fa, in un’intervista realizzata per un noto magazine anche il cantautore di Cellino San Marco si era detto stanco di leggere e sentire delle fake news nei confronti della primogenita. Anche lui si era riferito alla trasmissione spagnola che ha citato l’ex moglie.