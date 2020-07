Valeria Bigella esce allo scoperto, ecco con chi è fidanzata

Valeria Bigella annuncia ai social il nome del nuovo nuovo amore

Valeria Bigella ha un nuovo amore, la ricordiamo come ex protagonista di Temptation Island. E’ stata proprio lei stessa ad annunciare sui social di aver dato il via ad una nuova relazione e di essere finalmente felice. In passato si era già parlato di una probabile relazione con Riccardo Moraschini, ma non era arrivata alcuna conferma dai diretti interessati.

Adesso qualcosa è cambiato ed ecco fuori il nome. Moraschini è il nuovo fidanzato della Bigella; lui è classe 1991, più piccolo di Valeria che invece è nata nel 1986. E’ un giocatore di basket dell’Olimpia Milano in Serie A. Gioca anche nella nazionale italiana. I due si sono conosciuti grazie a degli amici in comune. Casualmente la ragazza da qualche settimana si è trasferita a Milano lasciando Roma. E’ diventata un’imprenditrice nel campo della moda.

Valeria Bigella, Moraschini ha conosciuto la famiglia di lei prima di andare in vacanza, i due fanno sul serio

Valeria Bigella adesso si trova in Sardegna con il suo fidanzato. Lui ha già conosciuto la famiglia di lei. In questo momento si godono la loro vacanza estiva non nascondendosi più, vivendo l’amore alla luce del sole.

L’influencer ha scritto un post su Instagram rilasciando delle informazioni su di lui e complimentandosi con il migliore uomo che ha conosciuto fino ad oggi. Questo è ciò che afferma, parlando di un rapporto solido nonostante sia nato da poco.

I precedenti amori della ragazza finiti malissimo, da Apicerni a Petrucci

Valeria dopo aver sofferto tantissimo per amore gli scorsi anni, nonostante abbia collezionato una serie di storie importanti finite male, adesso è arrivata al dunque. Precedentemente è stata fidanzata con il tronista Gianfranco Apicerni, conosciuto appunto durante l’esperienza televisiva Uomini e Donne. Però, qualche mese dopo la scelta si sono lasciati non avendo trovato punti comuni. Successivamente è stata fidanzata con Alessio Bruno, con lui partecipò a Temptation Island 2017. I due ai tempi erano usciti mano nella mano, sembravano aver vinto contro le tentazioni del reality più temuto dalle coppie.

Poi però si sono lasciati subito dopo, perché a detta loro, la partecipazione al reality aveva creato delle profonde rotture per le quali pensavano di trovare rimedio, ma non è andata così. Poi è stata legata anche ad un calciatore, Davide Petrucci. La relazione inizialmente dava ottimi segni, sembrava andare benissimo, era partita con il botto. Entrambi dichiaravano di aver trovato l’amore della vita. Poi, è finito tutto. Addirittura, la ragazza dichiarò di aver chiuso la storia direttamente al telefono tramite una semplice chiamata.