Temptation Island, Valeria e Alessandro Basciano hanno preso in giro tutti? Spunta il sospetto

Valeria Liberati e Ciavy fuori da Temptation Island

Nella terza puntata di Temptation Island i telespettatori di Canale 5 hanno assistito all’uscita definitiva di una coppia. Stiamo parlando di Valeria Liberati e Ciavy. Quest’ultimi, dopo aver avuto un infuocato confronto avvenuto davanti al conduttore Filippo Bisciglia, hanno deciso di chiudere la loro relazione sentimentale. Il giorno seguente, nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, l’ex compagna di Ciavy ha voluto anche ringraziare il tentatore Alessandro Basciano.

Il motivo? Perché il ragazzo è stato in grado col suo atteggiamento di farle aprire gli occhi sulla sua storia che era solo apparenza. Ma nelle ultime ore è apparso come magia un sospetto sui due. L’influencer Deianira Marzano, attraverso il suo account Instagram, ha confessato di credere che Alessandro e Valeria si sarebbero conosciuti molto tempo prima di di partecipare al reality show dei sentimenti.

Segnalazione su Valeria ed Alessandro

Su Instagram, Deianira Marzano ha scritto: “Visto che voi sapete del mio sesto senso…Non so perchè, ma io ho idea che visto che hanno anche delle amicizie in comune…Secondo me Valeria e Alessandro si conoscevano già…”. Ma non è finita qui, infatti il giorno dopo il terzo appuntamento di Temptation Island, l’influencer Amedeo Venza si ha scritto una dedica al suo amico Alessandro Basciano.

Prima ha condiviso un selfie insieme a lui, e nella didascalia ha scritto: “Sei una grande rivelazione come persona e non solo…”. Subito dopo il ragazzo ha anche detto che il programma di Canale 5, proprio grazie alla presenza del tentatore tra i single, avrebbe suscitato più interesse da parte del pubblico. “Quest’anno Temptation Island ha acquisito GRANDE VALORE! Sei unico amico mio!”, ha asserito Venza.

Alessandro Basciano sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Quindi, stando ad Amedeo Venza il tentatore Alessandro Basciano, avrebbe conquistato tutto il pubblico di Temptation Island. Per questo motivo dopo la terza puntata in molti si sono precipitati sui vari a chiedere a gran voce alla redazione del Trono classico di Uomini e Donne di dargli il trono il prossimo autunno.

Gli autori del dating show di Maria De Filippi che tra l’altro partirà il prossimo 14 settembre ascolteranno l’appello dei telespettatori? A questo punto non rimane che attendere per avere qualche informazione in più.