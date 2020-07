Vittoria pazzesca a Reazione a Catena, vinta una somma altissima

Vittoria pazzesca a Reazione a Catena, il quiz presentato da Marco Liorni ed in onda ogni giorno, alle 18:45, su Rai 1. Il game show non smette di stupire dal punto di vista degli ascolti, riuscendo a battere il competitor di Canale 5.

In questa nuova edizione, abbiamo potuto assistere già a svariati campioni, come i Sali e Scendi, le Regine di Fiori, le Carte in Tavola, le Coast to Coast e, gli ultimi, gli Scioglilingua. Il trio formato da tre ragazzi 21enni, nella prima puntata non è riuscito a vincere il montepremi ma ha già dimostrato un’ottima capacità nell’intesa vincente.

Chi sono gli Scioglilingua?

Gli Scioglilingua sono i nuovi campioni di Reazione a Catena, a partire dalla puntata di giovedì 16 luglio. Il giovanissimo trio formato da Luigi, Davide e Daniele è riuscito ad eliminare le Coast to Coast, le tre sorelle Palmiero provenienti da Caserta e che, purtroppo per loro, non sono riuscite a portare a casa nessun montepremi nonostante abbiano eliminato un trio forte come le Carte in Tavola.

Nella puntata odierna, gli Scioglilingua hanno dovuto scontrarsi con i Provetti, trio formato da un ragazzo e due ragazze provenienti dal centro Italia, i quali pur avendo finito le prime manche in svantaggio, hanno fatto un’ottima intesa vincente. 15 è stato il loro punteggio. E sembrava proprio che i Provetti fossero destinati a diventare i nuovi campioni, in quanto gli Scioglilingua dopo 10 secondi non erano riusciti ad andare oltre il punteggio di 0. Ma il grande talento dei tre giovani, ha permesso loro di rimontare lo svantaggio e di realizzare 17 punti.

La vittoria pazzesca degli Scioglilingua

Gli Scioglilingua hanno fatto una vittoria pazzesca nella puntata del 17 luglio di Reazione a Catena. I tre, dopo un’ultima catena senza errori, hanno indovinato l’ultima parola che era Passaparola ed indovinata dopo l’acquisto del terzo elemento.

Chiaro che l’acquisto del terzo elemento ha fatto dimezzare il loro montepremi da 138.000 euro a 69.000 euro. Quest’ultima, è stata la cifra vinta dagli Scioglilingua. Si tratta della somma più alta vinta, attualmente, nell’edizione 2020 del quiz condotto da Marco Liorni. La bravura dei tre ragazzi ci fa capire, in ogni caso, che sentiremo a lungo parlare di loro e sarà molto difficile togliere agli Scioglilingua il titolo di campioni.