Alfonso Signorini a cena con Alessia Marcuzzi: “Stefano De Martino dentro a pagare il conto” [FOTO]

Alfonso Signorini a cena con Alessia Marcuzzi e amici

Da qualche settimana Alessia Marcuzzi è al centro del gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino. La conduttrice Mediaset è stata messa in mezzo da Dagospia, ma la diretta interessata ha sempre negato tutto. Anche Belen Rodriguez ha detto la sua sulla vicenda, affermando di non aver trovato nessun messaggio WhatsApp tre la professionista romana e il ballerino napoletano.

Ovviamente la Pinella è il marito si sono fatti una grossa risata sulle informazioni fornite da Roberto D’Agostino, quindi la donna ha cercato a gettarsi il gossip alle spalle concedendosi una cena in allegria. A tavola anche il direttore di Chi Alfonso Signorini, che oltre a condividere su Instagram la serata tra amici, ha lanciato una frecciatina velenosa al rivale Dagospia. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La stoccata velenosa del direttore di Chi a Dagospia

“Serata matta, ps De Martino era dentro a pagare il conto”, è questa la didascalia che Alfonso Signorini ha utilizzato mettendola al fianco di una foto che lo mostra insieme ad Alessia Marcuzzi e altri due amici uomini. Una vera e propria frecciata velenosa che di certo non è passata inosservata ai numerosi follower del conduttore del Grande Fratello Vip che a settembre sarà di nuovo in campo con la quinta edizione.

Le parole del direttore di Chi inoltre, suona come nuova smentita del gossip dell’estate. E poi se escono dalla bocca di Signorini che è sempre super informato sulle notizie di cronaca rosa vuol dire che tra Stefano De Martino e la Pinella non c’è stato davvero nulla. (Continua dopo la foto)

Alessia Marcuzzi si fa vedere spesso insieme al marito Paolo

A calmare un po’ la situazione ci aveva già pensato la stessa Alessia Marcuzzi. Infatti qualche giorno fa la conduttrice de Le Iene Show dopo tanto tempo è tornata a farsi vedere sul suo profilo Instagram e copertine insieme al marito Paolo Calabresi Marconi.

Ricordiamo che dopo il periodo di lockdown si era parlato di una possibile crisi matrimoniale. Ma il direttore di Chi Alfonso Signorini di certo non poteva farsi scappare un’occasione così succulenta per dare una stoccata definitiva. Quale sarà la reazione di Roberto D’Agostino e il suo Dagospia?