“Fabrizio Frizzi snobbato dalla Rai”: la vedova Carlotta Mantovan fuori

La storia d’amore di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Sono passati più di due anni dalla prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi. Quest’ultimo è stato uno dei conduttori televisivi più amati ed apprezzati dal pubblico italiano. Il professionista romano ha avuto un’ischemia cerebrale nel tre anni fa e da quell’episodio non si è più ripreso completamente. Infatti, cinque mesi dopo è morto causa di una emorragia cerebrale.

Il padrone di casa del game show L’Eredità era sposato con la bellissima Carlotta Mantovan. La modella e l’ex di Rita Dalla Chiesa si sono conosciuti durante la 62esima edizione di Miss Italia e da quel momento in poi non si sono più lasciati fino al tragico evento. Per fortuna la donna ha la piccola Stella, nata dal loro amore. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto negli ultimi giorni.

L’esperienza al fianco di Michele Mirabella con Tutta salute

Dopo la morte dello storico conduttore, I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di far lavorare Carlotta Mantovan in Rai. Quest’ultima per due stagioni consecutive ha condotto insieme a Pier Luigi Spada e Michele Mirabella Tutto in salute, un programma mattutino in onda sulla terza rete della tv pubblica.

Ma la sua avventura sembra essere terminata, infatti dal prossimo autunno il direttore di rete Franco Di Mare ha deciso di sostituire la trasmissione in questione. Naturalmente la novità non è di certo passata inosservata ai fan della vedova di Fabrizio Frizzi che si sono ribellati sui vari social network.

Tutta salute e Carlotta Mantovan fuori da Rai Tre

Negli ultimi giorni è arrivata una notizia poco positiva per i fan di Carlotta Mantovan. Infatti, durante la presentazione dei nuovi palinsesti della Rai 2020 /2021 sono state escluse tre trasmissioni televisive importanti. Dopo esserne venuti a conoscenza, i sostenitori stanno protestando per l’esclusione dell’ex modella perché il programma Tutta salute, è stato sostituito per la prossima stagione da Elisir.

Stando a delle fonti interne, pare che l’esclusione sarebbe dovuta ad una decisione personale della stessa vedova di Fabrizio Frizzi. Ricordiamo che quest’ultima aveva esordito sul piccolo schermo nel 2018 prima con Portobello al fianco di Antonella Clerici e successivamente nel format che si occupa di salute con Michele Mirabella. La madre di Stella avrà un’altra opportunità in televisione?