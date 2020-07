Giulia De Lellis è incinta? La mamma di Andrea confessa: “Diventare nonna…” (FOTO)

I rumors su Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono mai troppi, stavolta si vocifera che l’influencer possa essere incinta. Dopo l’annuncio in merito al ritorno di fiamma tra i due protagonisti, gli utenti del web sono in attesa di novità e passi importanti.

La coppia sembra aver riscoperto la sintonia di un tempo e ne sono una prova tutti i contenuti che trapelano sui loro rispettivi social. Ad ogni modo, a scatenare i gossip questa volta ci ha pensato la madre del DJ. Andiamo a vedere cosa ha rivelato.

La mamma di Andrea svela che Giulia è incinta?

Valentina Fasciana è la mamma di Andrea Damante. In un recente post su Instagram, la donna ha fatto delle importanti riflessioni sulla sua vita e su quello che ha costruito fino a questo momento. Nel dettaglio, ha detto di essere molto soddisfatta del lavoro svolto, di come ha tirato su suo figlio e di quanto si senta amata da suo marito. Insomma, un quadretto familiare perfetto a cui manca solo un piccolo particolare. La protagonista del post, infatti, ha detto che l’unica cosa di cui sente la mancanza è di provare la gioia di essere nonna.

Questa frase, ovviamente, ha in men che non si dica condotto i fan verso un unico pensiero, Giulia De Lellis è forse incinta? Secondo molti utenti, nell’aria potrebbe esserci una cicogna in arrivo. Nel giro di poco tempo, dunque, potrebbe arrivare un grande annuncio da parte dei due piccioncini. (Continua dopo il post)

La reazione di Damante e De Lellis

Ad ogni modo, il post della donna non è stato minimamente menzionato dalla coppia. Andrea e Giulia stanno continuando a mostrare sui social i momenti più interessanti delle loro giornate, senza minimamente dare peso a questo gossip. L’unico indizio che sta incuriosendo i fan risiede in una frase detta dal Dama in una recente Instagram Stories. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto che presto uscirà un video molto importante della sua fidanzata.

Potrebbe trattarsi di qualche nuovo progetto lavorativo, così come di qualche annuncio in merito alla vita privata. Per il momento, però, nessun riferimento all’ipotesi che Giulia De Lellis possa essere incinta. Ricordiamo che l’influencer sta facendo i conti con una questione alquanto incresciosa inerente una denuncia per truffa, altro argomento che non è stato mai affrontato sui social.