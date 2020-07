Oroscopo 19 luglio 2020, classifica dei segni: la rinascita dei Pesci, Capricorno turbati

L’Oroscopo del 19 luglio denota la rinascita dei nati sotto il segno dei Pesci. Gli Aquario si preparano ad affrontare qualche turbamento, mentre i Capricorno devono necessariamente dare luogo ad un cambiamento.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Pesci. Questo è il momento di rinascere. Come una fenice che rinasce dalle proprie ceneri, così i Pesci dovranno impossessarsi nuovamente della loro vita. Ottime possibilità nel lavoro, mentre in amore potrete finalmente gettarvi alle spalle un brutto capitolo del vostro passato.

2 Scorpione. Congiunzione positiva degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Amore e lavoro sono agevolati da Mercurio. Approfittate di questo momento per pensare al vostro futuro e per costruire cose importanti. In amore la situazione va a gonfie vele e saranno risolti anche i piccoli dissapori.

3 Vergine. Periodo di cambiamenti e chiarimenti per i nati sotto questo segno. Molti di voi riceveranno delle notizie importanti questa domenica. Se state pensando di andare a vivere da soli, o con il vostro partner, ponderate bene l’aspetto economico. Cercate di non fare il passo più lungo della gamba

4 Leone. Ottimo periodo per quanto riguarda l’amore. L’Oroscopo del 19 luglio vi esorta ad agire e a non lasciarvi scappare le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. Prestate attenzione alla sfera lavorativa. C’è qualcuno che potrebbe essere intenzionato a mettervi i bastoni tra le ruote.

5 Cancro. I nati sotto questo segno affronteranno una domenica all’insegna delle emozioni. Sarete molto sensibili e inclini a manifestare i vostri sentimenti. L’altra faccia della medaglia sta nel fatto che rischiate di essere troppo empatici. Cercate di dare meno peso alle opinioni altrui.

6 Gemelli. I Gemelli stanno affrontando una fase di transizione importante. In amore potreste cimentarvi in una nuova relazione che vi darà grande soddisfazione. Sul lavoro, invece, ci son novità in vista. Ricordate, però, che dietro ogni successo si cela sempre una grande fatica.

Classifica ultime sei posizioni del 19 luglio

7 Acquario. Solitamente si dice che la quiete arriva dopo la tempesta. Nel vostro caso, invece, è il contrario. Sfruttate questi giorni per ultimare i vostri progetti perché presto potrebbe esserci qualche turbamento. Decisioni da prendere e cambi di programma inaspettati vi metteranno un po’ alla prova.

8 Sagittario. Siete amanti dei cambiamenti, ma quando essi scombussolano completamente i vostri piani, vi sentite un po’ inquieti. Ad ogni modo, ogni situazione potrà essere risolta in modo agevole se manterrete la calma. In amore, invece, c’è stabilità. Se avete bisogno, sfogatevi con le persone care.

9 Toro. La giornata non si prospetta negativa, ma ci sono alcune questioni che sentite il bisogno di risolvere. Sul lavoro c’è qualcosa che vi turba. Se siete in attesa di soldi potreste mostrare una certa insofferenza. Evitate gli sprechi e gli acquisti d’impulso. In amore, invece, bisogna chiarire qualche aspetto.

10 Bilancia. Posizione bassa per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 19 luglio preannuncia una giornata all’insegna un po’ fiacca. Vi sentite stanchi e affaticati. Forse avete bisogno di una piccola vacanza. A lavoro sono sorti degli intoppi che vi stanno facendo innervosire.

11 Ariete. Non sarà una giornata facile per quanto riguarda i sentimenti. Oggi potreste sentirvi particolarmente suscettibili e inclini alle discussioni. Approfittate della domenica per riposarvi e riordinare i pensieri. A lavoro, invece, la situazione procede bene, anche se ci saranno momenti di tensione a breve.

12 Capricorno. Avete bisogno di un cambiamento. Ci sono troppe cose nella vostra vita che vi turbano e non vi rendono sereni. Se l’ambiente lavorativo vi sta mettendo a dura prova, guardatevi attorno. Il turbamento interiore potrebbe riversarsi anche sulla sfera sentimentale, pertanto, siate attenti.