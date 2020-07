Sammy Hassan, svelati i motivi che hanno condotto alla rottura con Giovanna Abate

Sammy Hassan e Giovanna, dopo l’uscita da Uomini e Donne sono successe tante cose

Sammy Hassan e Giovanna Abate dopo la scelta a Uomini e Donne hanno trascorso insieme pochissimo tempo arrivando in fretta alla fine della loro storia. Ad ufficializzare la rottura ci hanno pensato direttamente loro che hanno spiegato al magazine Uomini e Donne i motivi che li hanno condotti a questa decisione.

Tante incomprensioni e discussioni hanno fatto sì che i due si allontanassero proprio quando avrebbero potuto viversi fuori dagli studi, senza le telecamere. Sui social i follower affermano di non aver mai creduto al loro interesse e che sapevano che sarebbe finita così.

Sammy Hassan ammette le sue colpe, un rapporto instabile che non avrebbe mai avuto futuro

Sammy Hassan ha riferito al giornale che Giovanna Abate è una bellissima donna, una splendida persona, il massimo che un uomo possa desiderare, ma con lei il rapporto era troppo instabile e non c’erano le condizioni per andare avanti. La sua colpa è stata quella di creare un rapporto destabilizzato sin dall’inizio non dandole le certezze di cui ha sempre avuto bisogno. Infatti Giovanna nei suoi confronti non ha mai dichiarato di avere di provare sentimenti forti, soltanto curiosità, attrazione ed interesse, niente di più.Quando i due hanno lasciato il programma, Giovanna ha provato in tutti i modi a fidarsi di lui, lanciandosi nel vuoto.

Lui non ha fatto nulla per aiutarla, anzi ha dato vita a delle nuove incertezze che l’hanno allontanata. Lei ha messo in discussione, sono nati i litigi, lui è stato accusato di non essere stato sincero, di avere avuto sin dall’inizio altri scopi e così hanno discusso violentemente. Sammy racconta di essersi arrabbiato perché è stanco di sentirsi dire che agisce soltanto per business.

Inizialmente i due ragazzi hanno abitato a casa di lei, poi lui l’ha portata a Milano a casa sua. Quando erano lontani invece si sentivano tutti i giorni, ma non si vedevano. Troppi impegni che non riuscivano ad incastrare, non sono riusciti a dedicarsi tempo e ad inserirsi l’uno nella vita dell’altro. Non c’è stata collaborazione. Hanno discusso sempre per motivi futili, soprattutto nel weekend del compleanno di Sammy, giorno in cui hanno toccato il fondo.

La versione di Giovanna non combacia con quella di Sammy, due verità opposte

Poi è arrivata la confessione da parte di Giovanna che dice di essere profondamente delusa e spiega tutto attraverso una lunga lettera. Lei afferma che tutto è stato difficoltoso sin da subito, nonostante questo ha aspettato e sperato che le cose tra loro prendessero la giusta piega, ma tutto peggiorava. Lei per lui avrebbe fatto di tutto, proprio la scorsa settimana racconta di aver pensato più volte di fare la valigia e raggiungerlo per evitare la rottura.

Poi ha preferito rimanere al suo posto perché si è resa conto che questa voglia c’era soltanto da parte sua. Giovanna confessa di averci messo il cuore e nonostante come siano andate le cose, lo rifarebbe, non si è pentita di ciò che ha fatto. Adesso spera di trovare una persona che meriti il suo amore e la sua sincerità.