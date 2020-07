Benedetta Rossi molto preoccupata “Problemi alle ossa…” (Foto)

Benedetta Rossi è la food blogger più conosciuta in Italia. I suoi canali social sono seguitissimi, le sue ricette fungono da ispirazione per milioni di persone. Eppure, nelle ultime ore, la donna è apparsa molto preoccupata per la salute di uno dei componenti della sua famiglia. Il suo amato cane, che lei considera come un figlio, ha, infatti, problemi alle ossa.

Si chiama Nuvola il cane di Benedetta Rossi. Un cane ormai molto anziano a cui la food blogger vuole davvero molto bene. E con lei anche tutti i fans che, post dopo post su Instagram, hanno iniziato anche loro ad amare quel cagnone dallo sguardo così dolce. Ma quali sono le sue condizioni? Vediamolo.

Benedetta Rossi, i problemi del suo cagnolone

Benedetta Rossi è solita condividere con tutti i suoi fans spaccati delle sue giornate che, puntualmente, posta su Instagram. Dal momento che è legatissima al suo cane Nuvola e che lo stesso è nella sua vita ormai da molti anni, non mancano anche foto in cui la food blogger è in sua compagnia. Da poco, la donna si era detta molto preoccupata perché Nuvola non stava molto bene. (Continua dopo la foto)

In base a quanto confessato da Benedetta Rossi ai fans, Nuvola farebbe molta fatica ad alzarsi e, soprattutto, a camminare. Alla base di queste problematiche vi sarebbero delle gravi disfunzionalità a livello osseo. Condizioni che, fino ad alcune settimane fa, sembravano più critiche dal momento che la stessa Benedetta doveva aiutarlo a tenersi all’impiedi.

Come stanno le cose oggi

Sono in molti, a questo punto, i fans di Benedetta Rossi che si stanno chiedendo come stia, adesso, il bellissimo Nuvola. Le notizie che ci arrivano sono abbastanza confortanti. A quanto pare le cure che sta seguendo stanno funzionando e gli stanno apportando ottimi benefìci. A confermarlo è la stessa Rossi che ha affidato il cagnolone alle cure di una sua amica.

“Maria Cristina è un’osteopata e una cara amica che abita qui vicino” ha scritto Benedetta Rossi. Poi ha proseguito “Ogni tanto quando ha tempo passa da noi e fa dei trattamenti a Nuvola. A noi sembra molto più rilassato e sereno“, sostiene la food blogger. Pare che tra Nuvola e la sua dottoressa si sia instaurato un bel rapporto, il che non fa che aumentare le probabilità di successo dei trattamenti. Il tutto sempre consapevoli che Nuvola ha una certa età e non può sottoporsi a grandi stress fisici.